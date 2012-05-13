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Жеда
Статистика
Жеда - статистика
Завершил карьеру
15 апреля 1979 (47)
#27 | Нападающий
176 см | 74 кг
Бразилия | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Новара
24
3
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2 : 1
13.05.2012
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3 : 0
06.05.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
2 : 2
02.05.2012
Новара
1' - 88'
14'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
2 : 0
11.04.2012
Новара
76' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Новара
1 : 1
07.04.2012
Дженоа
1' - 54'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
5 : 2
01.04.2012
Новара
1' - 60'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0 : 0
25.03.2012
Лечче
1' - 35'
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
0 : 2
18.03.2012
Новара
1' - 83'
Италия. Серия А, 27 тур
Новара
1 : 0
11.03.2012
Удинезе
1' - 86'
16'
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
1 : 0
04.03.2012
Новара
1' - 67'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3 : 1
26.02.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Новара
0 : 0
19.02.2012
Аталанта
1' - 56'
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
0 : 1
12.02.2012
Новара
1' - 90'
56'
Италия. Серия А, 22 тур
Новара
0 : 0
05.02.2012
Кальяри
70' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Новара
1 : 2
02.02.2012
Кьево
90' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0 : 3
22.01.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Новара
1 : 1
11.12.2011
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
3 : 0
05.12.2011
Новара
63' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Новара
2 : 1
26.11.2011
Парма
1' - 61'
Италия. Серия А, 11 тур
Новара
0 : 2
05.11.2011
Рома
75' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 1
30.10.2011
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Новара
1 : 1
26.10.2011
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Новара
3 : 3
02.10.2011
Катания
76' - 90'
85'
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
2 : 1
25.09.2011
Новара
61' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Новара
3 : 1
20.09.2011
Интер
71' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
2 : 1
17.09.2011
Новара
1' - 67'
Италия. Серия А, 2 тур
Кьево
2 : 2
11.09.2011
Новара
60' - 90'
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