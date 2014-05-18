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Диего Милито - статистика

Завершил карьеру
12 июня 1979 (47)
#22 | Нападающий
183 см | 78 кг
Аргентина | Италия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
17
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
2 : 1
18.05.2014
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
4 : 1
10.05.2014
Лацио
63' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
1 : 0
04.05.2014
Интер
82' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
0 : 0
26.04.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
0 : 2
19.04.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0 : 4
13.04.2014
Интер
80' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
05.04.2014
Болонья
79' - 90'
84'
Италия. Серия А, 31 тур
Ливорно
2 : 2
31.03.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
0 : 0
27.03.2014
Удинезе
86' - 90'
90'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1 : 2
23.03.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0 : 2
15.03.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1 : 0
09.03.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
0 : 0
01.03.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
1 : 1
23.02.2014
Кальяри
1' - 46'
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
1 : 2
15.02.2014
Интер
1' - 55'
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
09.02.2014
Сассуоло
1' - 66'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3 : 1
02.02.2014
Интер
55' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
0 : 0
26.01.2014
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1 : 0
19.01.2014
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
1 : 1
13.01.2014
Кьево
65' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
1 : 0
06.01.2014
Интер
75' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Интер
0 : 3
05.10.2013
Рома
69' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
29.09.2013
Интер
89' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
2 : 1
26.09.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
0 : 7
22.09.2013
Интер
54' - 90'
64, 83'
75'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
1 : 1
14.09.2013
Ювентус
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