Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Диего Милито
Статистика
Диего Милито - статистика
Завершил карьеру
12 июня 1979 (47)
#22 | Нападающий
183 см | 78 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Италии 2010
Суперкубок УЕФА 2010
Чемпионат мира 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Италии 2009
Товарищеские матчи 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
17
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
2 : 1
18.05.2014
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
4 : 1
10.05.2014
Лацио
63' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
1 : 0
04.05.2014
Интер
82' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
0 : 0
26.04.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
0 : 2
19.04.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0 : 4
13.04.2014
Интер
80' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
05.04.2014
Болонья
79' - 90'
84'
Италия. Серия А, 31 тур
Ливорно
2 : 2
31.03.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
0 : 0
27.03.2014
Удинезе
86' - 90'
90'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1 : 2
23.03.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0 : 2
15.03.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1 : 0
09.03.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
0 : 0
01.03.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
1 : 1
23.02.2014
Кальяри
1' - 46'
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
1 : 2
15.02.2014
Интер
1' - 55'
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
09.02.2014
Сассуоло
1' - 66'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3 : 1
02.02.2014
Интер
55' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
0 : 0
26.01.2014
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1 : 0
19.01.2014
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
1 : 1
13.01.2014
Кьево
65' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
1 : 0
06.01.2014
Интер
75' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Интер
0 : 3
05.10.2013
Рома
69' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
29.09.2013
Интер
89' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
2 : 1
26.09.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
0 : 7
22.09.2013
Интер
54' - 90'
64, 83'
75'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
1 : 1
14.09.2013
Ювентус
Был в запасе
Главные новости
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
31
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
2
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
4
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
4
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
4
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
1
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
5
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
5
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+