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Сильвен Монсоро
Статистика
Сильвен Монсоро - статистика
Завершил карьеру
20 марта 1981 (45)
#6 | Защитник
186 см | 81 кг
Франция | Мартиника
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Этьен
31
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1 : 2
15.05.2011
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сент-Этьен
1 : 2
10.05.2011
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
07.05.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
67'
Франция. Лига 1, 33 тур
Сент-Этьен
1 : 1
01.05.2011
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
2 : 0
24.04.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Сент-Этьен
2 : 1
16.04.2011
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Осер
2 : 2
09.04.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Сент-Этьен
1 : 1
03.04.2011
Валансьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
0 : 0
19.03.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
2 : 0
12.03.2011
Брест
1' - 75'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
1 : 0
05.03.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Сент-Этьен
0 : 2
26.02.2011
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
2 : 1
19.02.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1 : 4
12.02.2011
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1 : 2
05.02.2011
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2 : 1
29.01.2011
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ланс
2 : 1
15.01.2011
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
1 : 1
22.12.2010
Сент-Этьен
89' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
2 : 0
18.12.2010
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
0 : 2
12.12.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2 : 2
05.12.2010
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Валансьен
1 : 1
01.12.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
1 : 1
27.11.2010
Сент-Этьен
1' - 86'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
1 : 1
20.11.2010
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1 : 2
06.11.2010
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 1
23.10.2010
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
2 : 1
17.10.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
1 : 1
02.10.2010
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
0 : 1
25.09.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
3 : 0
18.09.2010
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
0 : 1
11.09.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
3 : 1
28.08.2010
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
0 : 0
21.08.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
3 : 2
14.08.2010
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
ПСЖ
3 : 1
07.08.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
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