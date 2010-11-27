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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Сент-Этьен
Нанси - Сент-Этьен: обзор матча 27 ноября 2010
Нанси
27.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
68'
М. Ваируа
51'
Л. Перрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Сент-Этьен
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Ваируа
Замена
И. Саади
️️️️
С. Монсоро
Желтая карточка
С. Маршаль
ГОЛ! 1:1!
М. Ваируа
ГОЛ! 0:1!
Л. Перрен
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
21
Джамель Бакар
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
2-5-1-2
16
Грегорини
25
Леметр
17
Луис
21
Н'Гуэмо
24
Гаванон
32
Диаките
21
Н'Диайе
25
Фере
27
Бризон
15
Хаджи
19
Ваируа
3-3-2-1-1
40
Жано
24
Перрен
5
Маршаль
6
Монсоро
23
Эбондо
23
Гилявоги
3
Боканегра
20
Сако
8
Матюиди
10
Пайет
97
Ривьер
19
Ваируа
8
Траоре
8
Траоре
19
Ваируа
6
Монсоро
9
Саади
9
Саади
6
Монсоро
Остались в запасе
Нанси
Сент-Этьен
22
Александр Кювилье
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
22
Александр Кювилье
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Нанси - Сент-Этьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Марсель Пико
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