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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Сент-Этьен
ПСЖ - Сент-Этьен: обзор матча 07 августа 2010
ПСЖ
07.08.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Этьен
5'
М. Эрдинг
38'
С. Сессеньон
80'
Нене
35'
Д. Пайет
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Сент-Этьен
Замена
П. Луйиндула
️️️️
М. Эрдинг
ГОЛ! 3:1!
Нене
Пас отдал
Л. Жюли
Замена
Г. Бергессио
️️️️
К. Ландрен
Замена
Л. Жюли
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Б. Саного
️️️️
Б. Сако
Желтая карточка
Т. Маконда
Замена
Л. Батльес
️️️️
С. Санья
Желтая карточка
Ж. Клеман
Замена
Ж. Клеман
️️️️
М. Бодмер
ГОЛ! 2:1!
С. Сессеньон
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайет
Пас отдал
К. Ландрен
13'
Желтая карточка
К. Ландрен
ГОЛ! 1:0!
М. Эрдинг
Пас отдал
Г. Оаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
2
Сеара
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
6
Трипи Маконда
ЦЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
(К)
ОП
24
Матье Бодмер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
25
Сиди Санья
ЛП
24
Лоик Перрен
(К)
ОП
10
Димитри Пайет
АП
8
Кристоф Ландрен
ПП
20
Бакари Сако
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Лоран Батльес
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
0
Маодомалик Файе
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
28
Бубакар Саного
ЦФ
4-1-3-2
0
Купе
2
Сеара
6
Камара
6
Маконда
12
Сахо
0
Макелеле
12
Нене
24
Бодмер
29
Сессеньон
9
Эрдинг
99
Оаро
4-1-2-1-2
40
Жано
23
Эбондо
6
Монсоро
5
Маршаль
3
Боканегра
24
Перрен
8
Ландрен
25
Санья
10
Пайет
97
Ривьер
20
Сако
24
Бодмер
11
Клеман
11
Клеман
24
Бодмер
29
Сессеньон
0
Жюли
0
Жюли
29
Сессеньон
9
Эрдинг
88
Луйиндула
88
Луйиндула
9
Эрдинг
25
Санья
10
Батльес
10
Батльес
25
Санья
8
Ландрен
18
Бергессио
18
Бергессио
8
Ландрен
20
Сако
28
Саного
28
Саного
20
Сако
Остались в запасе
ПСЖ
Сент-Этьен
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
0
Маодомалик Файе
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
Остались в запасе
0
Маодомалик Файе
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча ПСЖ - Сент-Этьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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