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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лорьян
Сент-Этьен - Лорьян: обзор матча 06 ноября 2010
Сент-Этьен
06.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 2
Завершен
Лорьян
56'
Б. Сако
23'
К. Гамейро
81'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лорьян
Желтая карточка
К. Ландрен
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Л. Китамбала
ГОЛ! 1:2!
К. Гамейро
Пас отдал
М. Амалфитано
Желтая карточка
М. Баял Салл
Замена
К. Ландрен
️️️️
Г. Н'Дав
Замена
И. Саади
️️️️
Г. Бергессио
ГОЛ! 1:1!
Б. Сако
Пас отдал
Г. Н'Дав
Замена
Б. Сако
️️️️
Л. Батльес
Желтая карточка
Л. Батльес
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Пас отдал
М. Амалфитано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Лоран Батльес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
27
Сигамари Диарра
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
29
Пьеррик Крос
ЦЗ
25
Сиди Санья
ЛП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Фабьен Робер
ЦФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
3-3-1-1-2
40
Жано
26
Баял Салл
5
Маршаль
6
Монсоро
8
Н'Дав
23
Гилявоги
17
Нери
10
Батльес
10
Пайет
18
Бергессио
97
Ривьер
3-1-4-2
16
Одар
6
Бурийон
6
Бака
14
Ле Лан
13
Коклен
7
Мвуэмба
15
Ромао
31
Амалфитано
27
Диарра
99
Китамбала
9
Гамейро
8
Н'Дав
8
Ландрен
8
Ландрен
8
Н'Дав
10
Батльес
20
Сако
20
Сако
10
Батльес
18
Бергессио
9
Саади
9
Саади
18
Бергессио
99
Китамбала
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
99
Китамбала
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лорьян
29
Пьеррик Крос
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
25
Сиди Санья
ЛП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
4
Фабьен Робер
ЦФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
Остались в запасе
29
Пьеррик Крос
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
25
Сиди Санья
ЛП
Остались в запасе
4
Фабьен Робер
ЦФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Сент-Этьен - Лорьян
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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