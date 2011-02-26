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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ницца
Сент-Этьен - Ницца: обзор матча 26 февраля 2011
Сент-Этьен
26.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 2
Завершен
Ницца
55'
К. Кулибали
85'
А. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ницца
Замена
️️️️
Н. Пейчинович
ГОЛ! 0:2!
А. Мунье
Пас отдал
Д. Дигар
Замена
И. Гаке
️️️️
Ж. Сабле
Замена
К. Ландрен
️️️️
А. Алонсо
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
Д. Белльон
Замена
Д. Пайет
️️️️
Б. Сако
Замена
Й. Раве
️️️️
Л. Батльес
ГОЛ! 0:1!
К. Кулибали
Желтая карточка
Л. Перрен
Желтая карточка
Ш. Бен-Саада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
3-2-4-1
40
Жано
5
Маршаль
24
Перрен
6
Монсоро
3
Боканегра
23
Эбондо
8
Матюиди
10
Батльес
20
Сако
8
Алонсо
97
Ривьер
3-5-1-1
1
Оспина
29
Клер
39
Пейчинович
2
Сивелли
27
Сабле
40
Мунье
15
Дигар
15
Кулибали
18
Бен-Саада
14
Фаэ
11
Белльон
20
Сако
10
Пайет
10
Пайет
20
Сако
8
Алонсо
8
Ландрен
8
Ландрен
8
Алонсо
10
Батльес
22
Раве
22
Раве
10
Батльес
11
Белльон
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
11
Белльон
27
Сабле
12
Гаке
12
Гаке
27
Сабле
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ницца
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Сент-Этьен - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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