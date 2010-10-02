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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Марсель
Сент-Этьен - Марсель: обзор матча 02 октября 2010
Сент-Этьен
02.10.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
58'
Л. Батльес
27'
А. Жиньяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Марсель
+1
Замена
В. Хилтон
️️️️
Э. Сиссе
Замена
К. Ландрен
️️️️
Л. Батльес
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Л. Гонсалес
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Б. Сако
Желтая карточка
Д. Пайет
Замена
Л. Реми
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
С. Мбиа
ГОЛ! 1:1!
Л. Батльес
Пас отдал
Б. Матюиди
ГОЛ! 0:1!
А. Жиньяк
Пас отдал
Л. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
25
Сиди Санья
ЛП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
3-2-3-1-1
40
Жано
24
Перрен
6
Монсоро
26
Баял Салл
3
Боканегра
23
Эбондо
8
Матюиди
20
Сако
10
Батльес
10
Пайет
97
Ривьер
3-4-2-1
30
Манданда
3
Аспиликуэта
5
Хайнце
0
Тайво
22
Сиссе
8
Шейру
27
Гонсалес
25
Мбиа
28
Вальбуэна
24
Айю
10
Жиньяк
10
Батльес
8
Ландрен
8
Ландрен
10
Батльес
20
Сако
18
Бергессио
18
Бергессио
20
Сако
22
Сиссе
4
Хилтон
4
Хилтон
22
Сиссе
27
Гонсалес
77
Каборе
77
Каборе
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
14
Реми
14
Реми
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Сент-Этьен
Марсель
40
Жесси Мулен
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
25
Сиди Санья
ЛП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Элинтон Андраде
ВР
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
25
Сиди Санья
ЛП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Сент-Этьен - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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