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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лилль
Сент-Этьен - Лилль: обзор матча 10 мая 2011
Сент-Этьен
10.05.2011, вторник, 23:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
5'
Э. Ривьер
15'
Т. Де Мело
67'
Р. Мавуба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лилль
Замена
П. Суаре
️️️️
Э. Азар
Замена
С. Дюмон
️️️️
Й. Кабай
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Э. Ривьер
Замена
Б. Саного
️️️️
Л. Батльес
Замена
А. Алонсо
️️️️
Д. Пайет
ГОЛ! 1:2!
Р. Мавуба
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
Л. Батльес
Желтая карточка
Ф. Гулам
Замена
И. Гуйе
️️️️
Ф. Бальмон
15'
ГОЛ! 1:1!
Т. Де Мело
Пас отдал
Ф. Берья
ГОЛ! 1:0!
Э. Ривьер
Пас отдал
Л. Батльес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Лоран Батльес
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
8
Алехандро Алонсо
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
28
Бубакар Саного
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
12
Омар Ваде
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Жано
13
Гулам
6
Монсоро
24
Перрен
3
Боканегра
23
Гилявоги
23
Эбондо
10
Батльес
20
Сако
10
Пайет
97
Ривьер
4-3-1-2
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
14
Розегнал
18
Берья
15
Бальмон
24
Мавуба
29
Кабай
10
Азар
9
Де Мело
17
Сов
10
Пайет
8
Алонсо
8
Алонсо
10
Пайет
97
Ривьер
7
Обамеянг
7
Обамеянг
97
Ривьер
10
Батльес
28
Саного
28
Саного
10
Батльес
10
Азар
27
Суаре
27
Суаре
10
Азар
15
Бальмон
5
Гуйе
5
Гуйе
15
Бальмон
29
Кабай
6
Дюмон
6
Дюмон
29
Кабай
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лилль
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
12
Омар Ваде
ЦФ
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
Остались в запасе
12
Омар Ваде
ЦФ
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Сент-Этьен - Лилль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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