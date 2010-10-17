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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Сент-Этьен
Ницца - Сент-Этьен: обзор матча 17 октября 2010
Ницца
17.10.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
47'
А. Мунье
67'
Ш. Бен-Саада
10'
Д. Пайет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Сент-Этьен
Замена
Г. Н'Дав
️️️️
Б. Матюиди
Замена
А. Кантарей
️️️️
Ш. Бен-Саада
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Любоя
Желтая карточка
Д. Пайет
Желтая карточка
Б. Матюиди
Желтая карточка
К. Ландрен
ГОЛ! 2:1!
Ш. Бен-Саада
Замена
И. Саади
️️️️
Л. Батльес
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Б. Сако
Желтая карточка
К. Кулибали
ГОЛ! 1:1!
А. Мунье
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Ж. Сабле
Желтая карточка
М. Баял Салл
Желтая карточка
Э. Фаэ
Желтая карточка
А. Эбондо
Красная карточка
Г. Бергессио
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Пайет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
39
Микаэль Поте
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
25
Сиди Санья
ЛП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
4-4-2
1
Оспина
2
Сивелли
12
Гаке
39
Пейчинович
29
Клер
14
Фаэ
40
Мунье
15
Кулибали
27
Сабле
28
Любоя
11
Мулунгуи
4-4-1-1
40
Жано
23
Эбондо
6
Монсоро
26
Баял Салл
3
Боканегра
8
Ландрен
8
Матюиди
10
Батльес
20
Сако
10
Пайет
18
Бергессио
Бен-Саада
3
Кантарей
3
Кантарей
Бен-Саада
27
Сабле
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
27
Сабле
28
Любоя
7
Траоре
7
Траоре
28
Любоя
8
Матюиди
8
Н'Дав
8
Н'Дав
8
Матюиди
20
Сако
97
Ривьер
97
Ривьер
20
Сако
10
Батльес
9
Саади
9
Саади
10
Батльес
Остались в запасе
Ницца
Сент-Этьен
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
40
Жесси Мулен
ВР
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
25
Сиди Санья
ЛП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
25
Сиди Санья
ЛП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ницца - Сент-Этьен
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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