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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Сент-Этьен
Ренн - Сент-Этьен: обзор матча 21 августа 2010
Ренн
21.08.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Сент-Этьен
Замена
Л. Батльес
️️️️
Э. Ривьер
Замена
Т. Думбия
️️️️
Я. Браими
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
К. Ландрен
Замена
И. Бангура
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Желтая карточка
Л. Перрен
Желтая карточка
В. Уго Монтаньо
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
А. Гьян
Желтая карточка
Я. Браими
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Б. Сако
Желтая карточка
С. Маршаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Стефан Дальма
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Лоран Батльес
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
4-1-3-2
1
Дюшез
12
Мангане
28
Теофил-Катерин
29
Данзе
16
Фанни
6
М'Вила
6
Лерой
8
Браими
10
Дальма
31
Монтаньо
3
Гьян
3-2-3-1-1
40
Жано
24
Перрен
5
Маршаль
6
Монсоро
23
Эбондо
3
Боканегра
20
Сако
8
Матюиди
8
Ландрен
10
Пайет
97
Ривьер
8
Браими
3
Думбия
3
Думбия
8
Браими
3
Гьян
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
3
Гьян
Кембо-Экоко
3
Бангура
3
Бангура
Кембо-Экоко
8
Ландрен
23
Гилявоги
23
Гилявоги
8
Ландрен
97
Ривьер
10
Батльес
10
Батльес
97
Ривьер
20
Сако
18
Бергессио
18
Бергессио
20
Сако
Остались в запасе
Ренн
Сент-Этьен
1
Йоханн Каррассо
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ренн - Сент-Этьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
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