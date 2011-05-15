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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ренн
Сент-Этьен - Ренн: обзор матча 15 мая 2011
Сент-Этьен
15.05.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 2
Завершен
Ренн
28'
Б. Сако
11'
В. Уго Монтаньо
44'
Ж. Лерой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ренн
Замена
Я. Джеббур
️️️️
В. Уго Монтаньо
Желтая карточка
В. Уго Монтаньо
Замена
А. Камара
️️️️
А. Букари
Желтая карточка
К. Боканегра
Желтая карточка
Л. Перрен
Замена
Б. Саного
️️️️
А. Алонсо
Желтая карточка
Я. М'Вила
Желтая карточка
А. Алонсо
Замена
Ж. Манджек
️️️️
Ж. Лерой
Замена
Ж. Мулен
️️️️
Ж. Жано
ГОЛ! 1:2!
Ж. Лерой
Пас отдал
В. Уго Монтаньо
ГОЛ! 1:1!
Б. Сако
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Э. Ривьер
15'
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Уго Монтаньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
28
Бубакар Саного
ЦФ
Ренн
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
3-2-4-1
40
Жано
3
Боканегра
24
Перрен
6
Монсоро
13
Гулам
23
Эбондо
20
Сако
10
Батльес
8
Матюиди
8
Алонсо
97
Ривьер
4-1-3-2
1
Дюшез
12
Мангане
27
Кана-Бийик
29
Данзе
18
Супрайен
6
М'Вила
18
Лемуан
10
Дальма
6
Лерой
12
Букари
31
Монтаньо
40
Жано
40
Мулен
40
Мулен
40
Жано
97
Ривьер
7
Обамеянг
7
Обамеянг
97
Ривьер
8
Алонсо
28
Саного
28
Саного
8
Алонсо
31
Монтаньо
24
Джеббур
24
Джеббур
31
Монтаньо
6
Лерой
40
Манджек
40
Манджек
6
Лерой
12
Букари
9
Камара
9
Камара
12
Букари
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ренн
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Сент-Этьен - Ренн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
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