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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Бордо
Сент-Этьен - Бордо: обзор матча 05 декабря 2010
Сент-Этьен
05.12.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 2
Завершен
Бордо
67'
А. Эбондо
69'
К. Боканегра
31'
Ф. Бен Халфаллах
89'
Фернандо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Бордо
ГОЛ! 2:2!
Фернандо
Пас отдал
М. Сиани
Желтая карточка
М. Маазу
Замена
Л. Нери
️️️️
А. Эбондо
Желтая карточка
М. Сиани
Замена
Ф. Айите
️️️️
Й. Гуффран
ГОЛ! 2:1!
К. Боканегра
Пас отдал
Д. Пайет
ГОЛ! 1:1!
А. Эбондо
Замена
М. Маазу
️️️️
Л. Сане
Замена
Г. Бергессио
️️️️
К. Ландрен
Травма
К. Ландрен
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бен Халфаллах
Пас отдал
А. Модест
20'
Замена
Ф. Маранж
️️️️
Б. Тремулинас
20'
Травма
Б. Тремулинас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
24
Лоик Перрен
(К)
ЛП
8
Блейз Матюиди
ОП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
20
Бакари Сако
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Фернандо
ЦЗ
22
Людовик Сане
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЛП
12
Алу Диарра
(К)
ЦП
8
Фахид Бен Халфаллах
ПП
17
Вендел
ЛФ
27
Антони Модест
ЦФ
94
Йоан Гуффран
РФ
Главный тренер
Жан Тигана
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
17
Лорис Нери
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Лоран Батльес
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
20
Жуссие
ЦП
22
Мусса Маазу
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Жано
3
Боканегра
26
Баял Салл
6
Монсоро
23
Эбондо
8
Матюиди
24
Перрен
8
Ландрен
20
Сако
10
Пайет
97
Ривьер
4-3-3
16
Каррассо
22
Сане
13
Сиани
6
Фернандо
14
Тремулинас
8
Бен Халфаллах
12
Диарра
18
Плашил
94
Гуффран
27
Модест
17
Вендел
23
Эбондо
17
Нери
17
Нери
23
Эбондо
8
Ландрен
18
Бергессио
18
Бергессио
8
Ландрен
14
Тремулинас
28
Маранж
28
Маранж
14
Тремулинас
94
Гуффран
11
Айите
11
Айите
94
Гуффран
22
Сане
22
Маазу
22
Маазу
22
Сане
Остались в запасе
Сент-Этьен
Бордо
40
Жесси Мулен
ВР
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Лоран Батльес
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
Главный тренер
Жан Тигана
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Лоран Батльес
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Жан Тигана
Статистика матча Сент-Этьен - Бордо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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