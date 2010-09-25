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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Сент-Этьен
Лион - Сент-Этьен: обзор матча 25 сентября 2010
Лион
25.09.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
75'
Д. Пайет
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Сент-Этьен
+1
Желтая карточка
К. Ландрен
Замена
К. Ландрен
️️️️
Д. Пайет
Замена
Ж. Пье
️️️️
Д. Бриан
Замена
М. Пьянич
️️️️
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
М. Бастос
ГОЛ! 0:1!
Д. Пайет
Желтая карточка
Д. Ловрен
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Л. Батльес
Желтая карточка
Л. Батльес
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Б. Сако
Желтая карточка
Б. Матюиди
Желтая карточка
Д. Бриан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
15
Папе Диакате
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ПЗ
28
Жереми Тулалан
(К)
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Мишел Бастос
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
24
Лоик Перрен
(К)
ЛП
20
Бакари Сако
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
8
Блейз Матюиди
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
4-4-2
1
Льорис
15
Диакате
6
Ловрен
15
Ревейер
26
Сиссоко
28
Тулалан
4
Чельстрем
7
Бастос
8
Гуркюфф
7
Бриан
18
Гомис
4-4-1-1
40
Жано
23
Эбондо
6
Монсоро
5
Маршаль
3
Боканегра
8
Матюиди
20
Сако
10
Батльес
24
Перрен
10
Пайет
97
Ривьер
7
Бриан
26
Пье
26
Пье
7
Бриан
8
Гуркюфф
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Гуркюфф
10
Батльес
23
Гилявоги
23
Гилявоги
10
Батльес
10
Пайет
8
Ландрен
8
Ландрен
10
Пайет
20
Сако
18
Бергессио
18
Бергессио
20
Сако
Остались в запасе
Лион
Сент-Этьен
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лион - Сент-Этьен
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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