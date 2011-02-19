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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Сент-Этьен
Марсель - Сент-Этьен: обзор матча 19 февраля 2011
Марсель
19.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
66'
Л. Гонсалес
75'
Л. Реми
90+3'
К. Ландрен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Сент-Этьен
+3
ГОЛ! 2:1!
К. Ландрен
Пас отдал
П. Обамеянг
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Л. Реми
Травма
Л. Реми
Желтая карточка
Б. Матюиди
Замена
Й. Раве
️️️️
Э. Ривьер
Замена
К. Ландрен
️️️️
Л. Перрен
ГОЛ! 2:0!
Л. Реми
Пас отдал
Ж. Айю
Замена
Ж. Айю
️️️️
А. Жиньяк
Травма
А. Жиньяк
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Л. Батльес
Желтая карточка
А. Эбондо
ГОЛ! 1:0!
Л. Гонсалес
Пас отдал
А. Жиньяк
Замена
А. Айю
️️️️
Брандао
Желтая карточка
А. Жиньяк
Желтая карточка
Л. Гонсалес
Желтая карточка
Л. Батльес
Желтая карточка
С. Маршаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ПЗ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЛП
8
Бенуа Шейру
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
27
Лучо Гонсалес
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
10
Лоран Батльес
ЛП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
24
Лоик Перрен
(К)
ПП
20
Бакари Сако
ЛФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-3-1-2
30
Манданда
0
Тайво
20
Диавара
5
Хайнце
77
Каборе
10
Жиньяк
22
Сиссе
8
Шейру
27
Гонсалес
11
Брандао
14
Реми
4-3-1-2
40
Жано
23
Эбондо
6
Монсоро
5
Маршаль
3
Боканегра
24
Перрен
8
Матюиди
10
Батльес
10
Пайет
97
Ривьер
20
Сако
14
Реми
7
Абриэль
7
Абриэль
14
Реми
11
Брандао
24
Айю
24
Айю
11
Брандао
10
Жиньяк
10
Айю
10
Айю
10
Жиньяк
24
Перрен
8
Ландрен
8
Ландрен
24
Перрен
97
Ривьер
22
Раве
22
Раве
97
Ривьер
10
Батльес
7
Обамеянг
7
Обамеянг
10
Батльес
Остались в запасе
Марсель
Сент-Этьен
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Марсель - Сент-Этьен
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:55 (прямая)
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