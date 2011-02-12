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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лион
Сент-Этьен - Лион: обзор матча 12 февраля 2011
Сент-Этьен
12.02.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 4
Завершен
Лион
12'
К. Боканегра
26'
Б. Гомис
39'
Крис
67'
М. Бастос
90+1'
Д. Бриан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лион
+1
ГОЛ! 1:4!
Д. Бриан
Пас отдал
С. Дельгадо
Желтая карточка
Лисандро
Замена
Д. Бриан
️️️️
М. Бастос
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Л. Батльес
ГОЛ! 1:3!
М. Бастос
Пас отдал
У. Льорис
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Б. Гомис
Замена
Б. Саного
️️️️
Б. Сако
Желтая карточка
Д. Ловрен
Желтая карточка
Ж. Тулалан
ГОЛ! 1:2!
Крис
Пас отдал
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
А. Эбондо
Замена
А. Эбондо
️️️️
Л. Нери
Травма
Л. Нери
Желтая карточка
К. Чельстрем
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
ГОЛ! 1:0!
К. Боканегра
Пас отдал
Д. Пайет
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Лоран Батльес
ПП
24
Лоик Перрен
ЛФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
20
Бакари Сако
РФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
9
Лисандро
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
7
Мишел Бастос
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
28
Бубакар Саного
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-2-1-3
40
Жано
3
Боканегра
26
Баял Салл
5
Маршаль
17
Нери
8
Матюиди
10
Батльес
10
Пайет
24
Перрен
97
Ривьер
20
Сако
4-4-2
1
Льорис
15
Ревейер
3
Крис
6
Ловрен
26
Сиссоко
7
Бастос
4
Чельстрем
28
Тулалан
9
Лисандро
8
Гуркюфф
18
Гомис
17
Нери
23
Эбондо
23
Эбондо
17
Нери
20
Сако
28
Саного
28
Саного
20
Сако
10
Батльес
7
Обамеянг
7
Обамеянг
10
Батльес
18
Гомис
19
Дельгадо
19
Дельгадо
18
Гомис
7
Бастос
7
Бриан
7
Бриан
7
Бастос
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лион
40
Жесси Мулен
ВР
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Сент-Этьен - Лион
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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