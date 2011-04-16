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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Нанси
Сент-Этьен - Нанси: обзор матча 16 апреля 2011
Сент-Этьен
16.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 1
Завершен
Нанси
57'
Д. Пайет
65'
Д. Пайет
40'
А. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Нанси
Замена
Б. Саного
️️️️
Э. Ривьер
Замена
Д. Бакар
️️️️
М. Ваируа
Замена
Б. Траоре
️️️️
С. Диаките
Замена
Л. Батльес
️️️️
Д. Пайет
ГОЛ! 2:1!
Д. Пайет
Желтая карточка
Д. Пайет
Желтая карточка
А. Луис
Замена
Б. Сако
️️️️
А. Алонсо
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайет
Пас отдал
А. Алонсо
Замена
Ж. Бризон
️️️️
А. Кювилье
ГОЛ! 0:1!
А. Луис
Пас отдал
М. Ваируа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
8
Алехандро Алонсо
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
10
Лоран Батльес
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
28
Бубакар Саного
ЦФ
Нанси
40
Ронан Ле Кром
ВР
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Жано
13
Гулам
3
Боканегра
6
Монсоро
23
Эбондо
23
Гилявоги
8
Матюиди
8
Алонсо
10
Пайет
97
Ривьер
7
Обамеянг
4-4-2
16
Грегорини
4
Лотье
17
Луис
3
Сами
25
Леметр
21
Н'Гуэмо
32
Диаките
25
Фере
22
Кювилье
19
Ваируа
9
Жанно
10
Пайет
10
Батльес
10
Батльес
10
Пайет
8
Алонсо
20
Сако
20
Сако
8
Алонсо
97
Ривьер
28
Саного
28
Саного
97
Ривьер
19
Ваируа
21
Бакар
21
Бакар
19
Ваируа
22
Кювилье
27
Бризон
27
Бризон
22
Кювилье
32
Диаките
8
Траоре
8
Траоре
32
Диаките
Остались в запасе
Сент-Этьен
Нанси
40
Жесси Мулен
ВР
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
8
Кристоф Ландрен
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
40
Ронан Ле Кром
ВР
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
8
Кристоф Ландрен
ЦП
Остались в запасе
40
Ронан Ле Кром
ВР
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Сент-Этьен - Нанси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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