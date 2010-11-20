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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Осер
Сент-Этьен - Осер: обзор матча 20 ноября 2010
Сент-Этьен
20.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 1
Завершен
Осер
54'
Л. Перрен
28'
Ж. Паскаль Миньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Осер
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Кверсия
Замена
Л. Батльес
️️️️
Л. Перрен
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Э. Ривьер
ГОЛ! 1:1!
Л. Перрен
Пас отдал
Б. Матюиди
Замена
К. Шафни
️️️️
Ж. Берто
ГОЛ! 0:1!
Ж. Паскаль Миньо
Пас отдал
Б. Педретти
Желтая карточка
Л. Перрен
16'
Желтая карточка
Ж. Берто
10'
Замена
Ж. Берто
️️️️
Д. Ндинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
10
Лоран Батльес
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
20
Ален Траоре
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Максим Буржуа
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Жано
5
Маршаль
24
Перрен
6
Монсоро
3
Боканегра
23
Гилявоги
23
Эбондо
8
Матюиди
20
Сако
10
Пайет
97
Ривьер
4-3-1-2
16
Сорен
3
Грихтинг
12
Миньо
6
Кулибали
15
Дудка
14
Олиеч
88
Ндинга
25
Педретти
7
Саммаритано
20
Кверсия
18
Конту
24
Перрен
10
Батльес
10
Батльес
24
Перрен
97
Ривьер
18
Бергессио
18
Бергессио
97
Ривьер
88
Ндинга
23
Берто
23
Берто
88
Ндинга
20
Кверсия
20
Траоре
20
Траоре
20
Кверсия
Берто
25
Шафни
25
Шафни
Берто
Остались в запасе
Сент-Этьен
Осер
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Остались в запасе
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Сент-Этьен - Осер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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