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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Сент-Этьен
Монпелье - Сент-Этьен: обзор матча 05 февраля 2011
Монпелье
05.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Этьен
86'
Ж. Мартен
12'
Э. Ривьер
37'
Э. Ривьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Сент-Этьен
Замена
Б. Саного
️️️️
Э. Ривьер
ГОЛ! 1:2!
Ж. Мартен
Желтая карточка
Б. Сако
Замена
К. Ландрен
️️️️
Л. Батльес
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
П. Обамеянг
️️️️
А. Алонсо
Желтая карточка
Л. Нери
Желтая карточка
Ж. Дернес
Замена
Ж. Дернес
️️️️
М. Эстрада
Замена
Р. Пито
️️️️
С. Камара
Желтая карточка
К. Боканегра
Желтая карточка
О. Жиру
ГОЛ! 0:2!
Э. Ривьер
Пас отдал
Л. Батльес
Желтая карточка
Г. Бокали
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ривьер
Пас отдал
Л. Перрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
13
Марко Эстрада
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
28
Бубакар Саного
ЦФ
4-1-2-3
16
Журдрен
2
Бокали
2
Янга-Мбива
4
Эль-Каутари
6
Марво
21
Стамбули
13
Эстрада
20
Бельханда
9
Жиру
18
Аит-Фана
19
Камара
3-2-4-1
40
Жано
24
Перрен
26
Баял Салл
5
Маршаль
17
Нери
3
Боканегра
8
Алонсо
20
Сако
10
Батльес
8
Матюиди
97
Ривьер
13
Эстрада
20
Дернес
20
Дернес
13
Эстрада
20
Бельханда
8
Мартен
8
Мартен
20
Бельханда
19
Камара
14
Пито
14
Пито
19
Камара
10
Батльес
8
Ландрен
8
Ландрен
10
Батльес
8
Алонсо
7
Обамеянг
7
Обамеянг
8
Алонсо
97
Ривьер
28
Саного
28
Саного
97
Ривьер
Остались в запасе
Монпелье
Сент-Этьен
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Монпелье - Сент-Этьен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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