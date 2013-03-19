Сергей Ефимов - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Ефимов
|Команда
|ТСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Ефимов
|Команда
|ТСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|12
|0
|0
|4
|0
|Торпедо
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2013
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:1
|Торпедо (Москва)
|20.05.2013
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Химки (Химки)
|14.05.2013
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|10.05.2013
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|06.05.2013
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Томь (Томск)
|12'
|29.04.2013
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|22.04.2013
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Салют (Белгород)
|16.04.2013
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|02.04.2013
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|19.03.2013
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|12.03.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|08.10.2012
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|21.09.2012
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|17.09.2012
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Химки (Химки)
|10.09.2012
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|06.09.2012
|1' -64'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Химки (Химки)
|22.08.2012
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|3:2
|Химки (Химки)
|90'
|17.08.2012
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:2
|Балтика (Калининград)
|13.08.2012
|1' -79'
|Сочи (Сочи)
|0:0
|Химки (Химки)
|42'
|07.08.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Химки (Химки)
|32'
|30.07.2012
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:2
|Томь (Томск)
|12'
|22.07.2012
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Химки (Химки)
|16.07.2012
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:2
|Салют (Белгород)
|09.07.2012
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Химки (Химки)