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    Сергей Ефимов - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Ефимов
    Команда ТСК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 октября 1987 (35 лет)
    Рост 187
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 12 0 0 4 0
    Торпедо 9 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2013 1' -90' Балтика (Калининград) 3:1 Торпедо (Москва)
    20.05.2013 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Химки (Химки)
    14.05.2013 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Торпедо (Москва)
    10.05.2013 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Торпедо (Москва)
    06.05.2013 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Томь (Томск)
    12'
    29.04.2013 1' -90' Ротор (Волгоград) 0:0 Торпедо (Москва)
    22.04.2013 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:1 Салют (Белгород)
    16.04.2013 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 0:1 Торпедо (Москва)
    02.04.2013 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    19.03.2013 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    12.03.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:0 Торпедо (Москва)
    08.10.2012 Был в запасе Химки (Химки) 0:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    21.09.2012 1' -90' Химки (Химки) 1:2 Енисей (Красноярск)
    17.09.2012 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:0 Химки (Химки)
    10.09.2012 1' -90' Химки (Химки) 0:0 Шинник (Ярославль)
    06.09.2012 1' -64' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Химки (Химки)
    22.08.2012 1' -90' Уфа (Уфа) 3:2 Химки (Химки)
    90'
    17.08.2012 1' -90' Химки (Химки) 1:2 Балтика (Калининград)
    13.08.2012 1' -79' Сочи (Сочи) 0:0 Химки (Химки)
    42'
    07.08.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Химки (Химки)
    32'
    30.07.2012 1' -90' Химки (Химки) 1:2 Томь (Томск)
    12'
    22.07.2012 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:0 Химки (Химки)
    16.07.2012 1' -90' Химки (Химки) 0:2 Салют (Белгород)
    09.07.2012 1' -90' Волгарь (Астрахань) 1:1 Химки (Химки)
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