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Сергей Ефимов
Статистика
Сергей Ефимов - статистика
Завершил карьеру
15 октября 1987 (38)
#12 | Защитник
187 см | 83 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Кубок РЖД 2007
Кубок УЕФА 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
12
0
0
4
0
Торпедо
9
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
3 : 1
25.05.2013
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Торпедо
0 : 0
20.05.2013
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Cибирь
1 : 1
14.05.2013
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
10.05.2013
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Торпедо
1 : 0
06.05.2013
Томь
1' - 90'
12'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Ротор
0 : 0
29.04.2013
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Торпедо
0 : 1
22.04.2013
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
0 : 1
16.04.2013
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Торпедо
1 : 1
02.04.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
1 : 1
19.03.2013
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
0 : 0
12.03.2013
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химки
0 : 2
08.10.2012
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
1 : 2
21.09.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Урал
1 : 0
17.09.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химки
0 : 0
10.09.2012
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 2
06.09.2012
Химки
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Уфа
3 : 2
22.08.2012
Химки
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
1 : 2
17.08.2012
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сочи
0 : 0
13.08.2012
Химки
1' - 79'
42'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Cибирь
2 : 1
07.08.2012
Химки
1' - 90'
32'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
1 : 2
30.07.2012
Томь
1' - 90'
12'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Ротор
1 : 0
22.07.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химки
0 : 2
16.07.2012
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1 : 1
09.07.2012
Химки
1' - 90'
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