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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Спартак-Нальчик
Торпедо - Спартак-Нальчик: обзор матча 02 апреля 2013
Торпедо
02.04.2013, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
82'
Д. Скепский
48'
А. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Спартак-Нальчик
90'
+1
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
Желтая карточка
А. Молодцов
89'
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
85'
84'
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Буйтраго
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
Д. Бояринцев
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Скепский
82'
Желтая карточка
Ю. Газинский
77'
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
Т. Лабукас
71'
Замена
Д. Войнов
️️️️
В. Татарчук
61'
Замена
Д. Скепский
️️️️
В. Обухов
53'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Медведев
46'
Замена
М. Джудович
️️️️
Е. Овсиенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
29
Тадас Лабукас
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
10
Денис Скепский
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
4-4-2
56
Довбня
8
Тесак
15
Князев
12
Ефимов
27
Молодцов
50
Татарчук
18
Газинский
20
Стеклов
7
Бояринцев
13
Обухов
29
Лабукас
4-4-2
1
Коченков
40
Тимошин
2
Засеев
4
Овсиенко
71
Багаев
53
Руа Флорес
11
Аверьянов
11
Концедалов
38
Зинович
13
Медведев
10
Буйтраго
13
Обухов
10
Скепский
10
Скепский
13
Обухов
7
Бояринцев
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
7
Бояринцев
50
Татарчук
21
Войнов
21
Войнов
50
Татарчук
29
Лабукас
9
Гаурачс
9
Гаурачс
29
Лабукас
4
Овсиенко
20
Джудович
20
Джудович
4
Овсиенко
10
Буйтраго
14
Коронов
14
Коронов
10
Буйтраго
53
Руа Флорес
8
Сирадзе
8
Сирадзе
53
Руа Флорес
Остались в запасе
Торпедо
Спартак-Нальчик
99
Андрей Лунев
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
Главный тренер
Борис Игнатьев
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Торпедо - Спартак-Нальчик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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