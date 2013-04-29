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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Торпедо
Ротор - Торпедо: обзор матча 29 апреля 2013
Ротор
29.04.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Торпедо
89'
Замена
Д. Войнов
️️️️
Н. Безлихотнов
75'
Желтая карточка
Д. Большаков
Замена
Д. Арлашин
️️️️
Х. Аппаев
67'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Кабутов
57'
Замена
И. Тодорович
️️️️
А. Коротаев
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
47
Никита Глушков
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
29
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
30
Денис Арлашин
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
3-5-2
31
Пчелинцев
55
Гузь
6
Малыгин
70
Кабутов
47
Глушков
7
Зинин
4
Фомин
23
Ваганов
10
Рылов
24
Коротаев
14
Аппаев
4-3-1-1
56
Довбня
9
Большаков
15
Князев
12
Ефимов
8
Тесак
7
Бояринцев
20
Стеклов
18
Газинский
90
Безлихотнов
29
Лабукас
24
Коротаев
19
Тодорович
19
Тодорович
24
Коротаев
14
Аппаев
30
Арлашин
30
Арлашин
14
Аппаев
70
Кабутов
16
Ставпец
16
Ставпец
70
Кабутов
90
Безлихотнов
21
Войнов
21
Войнов
90
Безлихотнов
Остались в запасе
Ротор
Торпедо
3
Николай Олеников
ЦЗ
77
Девико Хинчагов
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
10
Денис Скепский
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
13
Владимир Обухов
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Остались в запасе
3
Николай Олеников
ЦЗ
77
Девико Хинчагов
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
Остались в запасе
10
Денис Скепский
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
13
Владимир Обухов
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Борис Игнатьев
Статистика матча Ротор - Торпедо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
Центральный
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