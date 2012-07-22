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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Химки
Ротор - Химки: обзор матча 22 июля 2012
Ротор
22.07.2012, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Химки
76'
А. Ставпец (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Химки
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Пугин
89'
Замена
А. Васянович
️️️️
А. Ставпец
82'
78'
Замена
М. Жестоков
️️️️
А. Воронкин
Желтая карточка
И. Ионов
77'
76'
Вторая желтая
Э. Мамаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ставпец
76'
69'
Замена
А. Алексанян
️️️️
С. Скобляков
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Рылов
60'
Замена
Д. Арлашин
️️️️
И. Тодорович
46'
Желтая карточка
А. Малыгин
45'
+1
45'
Желтая карточка
Э. Мамаев
Желтая карточка
И. Зинин
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
19
Иван Тодорович
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Химки
98
Александр Будаков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
18
Александр Нечаев
ЦП
30
Денис Арлашин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
15
Инал Пухаев
ЦП
25
Сергей Андрианов
ЦП
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
3-5-2
31
Пчелинцев
3
Олеников
2
Ионов
6
Малыгин
17
Пугин
58
Рашевский
4
Фомин
7
Зинин
10
Рылов
19
Тодорович
16
Ставпец
3-2-4
98
Будаков
7
Кулешов
12
Ефимов
17
Мамаев
91
Кузнецов
55
Скобляков
22
Кузнецов
23
Бреев
3
Воронкин
19
Соболев
10
Рылов
18
Нечаев
18
Нечаев
10
Рылов
19
Тодорович
30
Арлашин
30
Арлашин
19
Тодорович
16
Ставпец
30
Васянович
30
Васянович
16
Ставпец
17
Пугин
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
17
Пугин
3
Воронкин
66
Жестоков
66
Жестоков
3
Воронкин
55
Скобляков
19
Алексанян
19
Алексанян
55
Скобляков
Остались в запасе
Ротор
Химки
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
15
Инал Пухаев
ЦП
25
Сергей Андрианов
ЦП
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
Остались в запасе
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
Остались в запасе
15
Инал Пухаев
ЦП
25
Сергей Андрианов
ЦП
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Ротор - Химки
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
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