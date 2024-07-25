Kevin Serna - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Kevin Serna
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Kevin Serna
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|Был в запасе
|Флуминенсе
|0:0
|Коринтианс
|Бразилия. Серия А, 23 тур
|04.08.2024
|1' - 76'
|Флуминенсе
|1:0
|Баия
|Бразилия. Серия А, 21 тур
|28.07.2024
|1' - 60'
|Брагантино
|0:1
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 20 тур
|25.07.2024
|46' - 90'
|Флуминенсе
|1:0
|Палмейрас
|Бразилия. Серия А, 19 тур
|87'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|04.08.2024
|1' -76'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Баия (Салвадор)
|28.07.2024
|1' -60'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|25.07.2024
|46' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|87'