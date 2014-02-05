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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Металлист
Зенит - Металлист: обзор матча 05 февраля 2014
Зенит
05.02.2014, среда, 20:00
Объединенный Суперкубок, 3 тур
1 : 2
Завершен
Металлист
12'
А. Витсель
52'
А. Гомес
76'
Марлос (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Металлист
90'
+2
Замена
С. Пшеничных
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Халк
89'
83'
Замена
О. Шелаев
️️️️
Марлос
Желтая карточка
Д. Кришито
81'
76'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Марлос
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Тимощук
72'
Замена
Н. Ломбертс
️️️️
И. Смольников
72'
68'
Замена
В. Гоменюк
️️️️
М. Девич
65'
Замена
П. Ксенз
️️️️
К. Вильягра
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Гомес
46'
Замена
Д. Соуза
️️️️
А. Богданов
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Файзулин
46'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Кержаков
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Витсель
Пас отдал
В. Файзулин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
44
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Халк
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
6
Марсио Азеведо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
(К)
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
90
Андрей Богданов
ОП
8
Эдмар
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Марлос
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
7
Диего Соуза
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
46
Артем Радченко
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
14
Ансальди
4
Кришито
15
Губочан
8
Смольников
44
Тимощук
28
Витсель
28
Аршавин
20
Файзулин
7
Халк
11
Кержаков
4-2-1-1-2
29
Горяинов
3
Вильягра
18
Гуйе
4
Моледо
6
Азеведо
90
Богданов
8
Эдмар
29
Бланко
10
Марлос
32
Девич
10
Гомес
8
Смольников
6
Ломбертс
6
Ломбертс
8
Смольников
44
Тимощук
7
Рязанцев
7
Рязанцев
44
Тимощук
20
Файзулин
18
Зырянов
18
Зырянов
20
Файзулин
11
Кержаков
23
Рондон
23
Рондон
11
Кержаков
10
Гомес
19
Пшеничных
19
Пшеничных
10
Гомес
3
Вильягра
19
Ксенз
19
Ксенз
3
Вильягра
90
Богданов
7
Соуза
7
Соуза
90
Богданов
10
Марлос
5
Шелаев
5
Шелаев
10
Марлос
32
Девич
8
Гоменюк
8
Гоменюк
32
Девич
Остались в запасе
Зенит
Металлист
75
Степан Ребенко
ЦЗ
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Олег Шатов
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
55
Александр Нойок
ОП
46
Артем Радченко
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Олег Шатов
ЦП
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
46
Артем Радченко
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Металлист
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
ХаМошава
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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