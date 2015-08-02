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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Помощники:
Аверьянов Антон (Москва), Калугин Тихон (Москва)
Резервный судья:
Сельдяков Владимир (Балашиха)
Инспектор:
Спирин Алексей (Москва)
Материалы

Локомотив - Динамо

02.08.2015, Воскресенье, 13:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: НТВ, Наш Футбол, Спорт Плюс Россия. Премьер-лига, 3 тур Локомотив - Динамо Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
4 апреля, суббота 14:15 Динамо 2:2 Локомотив
12 тур
2 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 4:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
24 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:0 Динамо
9 тур
21 сентября, суббота 13:30 Динамо 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 13:30 Динамо 1:0 Локомотив
6 тур
25 августа, суббота 13:30 Локомотив 2:3 Динамо
Товарищеские матчи 2012

9 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
43 тур
6 мая, воскресенье 14:00 Динамо 2:2 Локомотив
37 тур
1 апреля, воскресенье 18:30 Локомотив 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 21:00 Динамо 4:1 Локомотив
1 тур
12 марта, суббота 18:30 Локомотив 3:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Динамо 3:0 Локомотив
4 тур
4 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 3:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Динамо 0:2 Локомотив
15 тур
25 июля, суббота 17:15 Локомотив 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2008
27 тур
3 ноября, понедельник 19:00 Локомотив 0:1 Динамо
13 тур
13 июля, воскресенье 16:00 Динамо 4:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
28 июля, суббота 18:00 Локомотив 2:2 Динамо
4 тур
7 апреля, суббота 14:00 Динамо 2:1 Локомотив
Россия. Кубок (2006/2007)
1/4 финала
ответный матч		 18 апреля, среда 19:00 Локомотив 4:0 Динамо
1/4 финала
ответный матч		 4 апреля, среда 18:00 Динамо 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 Локомотив
10 тур
11 июля, вторник 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Локомотив
10 тур
28 мая, суббота 14:00 Локомотив 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
24 июля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Динамо 2:4 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Динамо
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Динамо 2:4 Локомотив
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
10 тур
3 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Динамо 3:1 Локомотив
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1996
24 тур
14 августа, среда 00:00 Динамо 4:2 Локомотив
7 тур
14 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Динамо
Чемпионат России 1995
30 тур
26 октября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Динамо
2 тур
8 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
Чемпионат России 1994
27 тур
14 октября, пятница 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
1 тур
15 марта, вторник 00:00 Локомотив 0:2 Динамо
Чемпионат России 1993
33 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
17 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 17 тур
30 июля, четверг 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Динамо 0:0 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +26

    GINSTOP 2 августа 2015, 19:34

    Хороший матч

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    Рейтинг: +16

    NORTHGARDEN.RU 2 августа 2015, 18:52

    Отлично!

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    Рейтинг: +160

    Игорь В 2 августа 2015, 16:05

    Хорошо. Обе команды потеряли очки

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    Рейтинг: +14

    fakkss 2 августа 2015, 15:40

    В таком матче и ничья радует!)

    0
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    Рейтинг: +6

    Иван 003 2 августа 2015, 15:30

    залил в Марике 2000 руб на ТБ(2,5) , теперь волнуюсь )

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    Рейтинг: +58

    95-shishani-95 2 августа 2015, 15:07

    Почему на бомбардире у домашней команды не показывают тренера?

    0
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    Рейтинг: +58

    95-shishani-95 2 августа 2015, 15:03

    Оказывается я что-то пропустил! Где Черчесов? Подскажите!

    0
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    Рейтинг: +41

    динамо москов > 95-shishani-95 2 августа 2015, 15:52

    Его уволили вместо него теперь Кобелев

    0
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    Рейтинг: +10

    nikolai.komin_krasnodar 2 августа 2015, 14:59

    Почему видео не работает?

    0
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    Рейтинг: -100

    серИт 2 августа 2015, 14:52

    е банутый гол

    -1
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    Рейтинг: -100

    серИт 2 августа 2015, 14:40

    судья быстрее футболеров бегает

    -1
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