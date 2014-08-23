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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Амкар-Пермь
Зенит - Амкар-Пермь: обзор матча 23 августа 2014
Зенит
23.08.2014, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
13'
О. Шатов
22'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Амкар-Пермь
84'
Желтая карточка
А. Никитин
82'
Замена
А. Шаваев
️️️️
И. Киреев
Замена
А. Кержаков
️️️️
Х. Саломон Рондон
80'
75'
Замена
Б. Идову
️️️️
Г. Пеев
Замена
А. Аршавин
️️️️
Данни
73'
64'
Замена
М. Симоновски
️️️️
З. Сираков
Замена
В. Файзулин
️️️️
Халк
57'
38'
Желтая карточка
Д. Дзахов
ГОЛ! 2:0!
Халк
Пас отдал
Данни
22'
ГОЛ! 1:0!
О. Шатов
Пас отдал
Халк
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
10
Данни
(К)
ЦП
7
Халк
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
18
Александр Коломейцев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
9
Марко Симоновски
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
24
Гарай
13
Нету
22
Анюков
6
Хави Гарсия
28
Витсель
10
Данни
27
Шатов
7
Халк
23
Рондон
3-2-3-1
1
Герус
79
Черенчиков
97
Фибел
4
Никитин
14
Сираков
11
Занев
7
Пеев
71
Дзахов
88
Киреев
18
Коломейцев
7
Халк
20
Файзулин
20
Файзулин
7
Халк
10
Данни
28
Аршавин
28
Аршавин
10
Данни
23
Рондон
11
Кержаков
11
Кержаков
23
Рондон
14
Сираков
9
Симоновски
9
Симоновски
14
Сираков
7
Пеев
30
Идову
30
Идову
7
Пеев
88
Киреев
8
Шаваев
8
Шаваев
88
Киреев
Остались в запасе
Зенит
Амкар-Пермь
88
Максим Рудаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Зенит - Амкар-Пермь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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