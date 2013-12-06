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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Урал
Зенит - Урал: обзор матча 06 декабря 2013
Зенит
06.12.2013, пятница, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Урал
12'
Халк
75'
Н. Ломбертс
56'
С. Гогниев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Урал
77'
Желтая карточка
Д. Тумасян
Замена
В. Файзулин
️️️️
К. Зырянов
76'
ГОЛ! 2:1!
Н. Ломбертс
Пас отдал
А. Витсель
75'
Замена
А. Кержаков
️️️️
И. Смольников
61'
56'
ГОЛ! 1:1!
С. Гогниев
Пас отдал
А. Горбанец
Замена
К. Ансальди
️️️️
В. Быстров
53'
ГОЛ! 1:0!
Халк
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Денис Тумасян
(К)
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
13
Александр Щаницин
АП
32
Андрей Горбанец
АП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Урал
44
Иван Клюев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
8
Смольников
18
Зырянов
28
Витсель
15
Широков
28
Аршавин
34
Быстров
7
Халк
3-2-1-3-1
1
Солосин
34
Тумасян
6
Оттесен
7
Данцев
16
Вьештица
25
Бочков
10
Лунгу
32
Горбанец
21
Ерохин
13
Щаницин
2
Гогниев
34
Быстров
14
Ансальди
14
Ансальди
34
Быстров
18
Зырянов
20
Файзулин
20
Файзулин
18
Зырянов
8
Смольников
11
Кержаков
11
Кержаков
8
Смольников
Остались в запасе
Зенит
Урал
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
78
Семен Помогаев
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
44
Иван Клюев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
Остались в запасе
78
Семен Помогаев
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
44
Иван Клюев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Зенит - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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