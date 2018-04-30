Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Материалы

Ахмат - Урал

30.04.2018, Понедельник, 16:30 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 28 тур Ахмат - Урал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
14 тур
22 октября, воскресенье 14:00 Урал 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
26 тур
29 апреля, суббота 19:00 Ахмат 5:2 Урал
12 тур
30 октября, воскресенье 12:00 Урал 1:4 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
19 марта, суббота 17:00 Ахмат 1:1 Урал
7 тур
28 августа, пятница 17:00 Урал 3:3 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Ахмат 1:3 Урал
6 тур
29 августа, пятница 18:00 Урал 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
14 марта, пятница 17:00 Урал 2:1 Ахмат
13 тур
19 октября, суббота 13:30 Ахмат 1:1 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
...
  • ...
    Рейтинг: +2655

    swot1205 30 апреля 2018, 18:51

    предсказуемая ничья, оставившая обе команды в РФПЛ

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +172

    BigFanFCRV 30 апреля 2018, 16:40

    Терек купил матч в этот раз? Ждем нелепый гол в ворота Урала.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x 30 апреля 2018, 09:40

    надеюсь Терек не подкачает

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 30 апреля 2018, 08:46

    1:1

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 