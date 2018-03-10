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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Арсенал - Ахмат

04.03.2018, Воскресенье, 19:00 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 21 тур Арсенал - Ахмат Молодежные команды: 4 - 0
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
7 тур
21 августа, понедельник 20:00 Ахмат 1:2 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
8 апреля, суббота 16:30 Ахмат 3:1 Арсенал
8 тур
25 сентября, воскресенье 14:30 Арсенал 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
28 тур
16 мая, суббота 16:30 Арсенал 1:1 Ахмат
5 тур
22 августа, пятница 20:00 Ахмат 3:0 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x 4 марта 2018, 21:05

    Иванов подставил клуб но и остальные должны были остановиться. Пусть свою подлость во всей красе показали бы. Тьфу на таких игроков как игроки Арсенала.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 4 марта 2018, 19:24

    Ничья.

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    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x 4 марта 2018, 19:09

    Терек в перед!!!!!

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    Рейтинг: +1516

    Тазит 4 марта 2018, 18:45

    Бериша мичахь ву?

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    Рейтинг: +3120

    Мехдин 28 февраля 2018, 23:14

    Ахмат вперед!!!!

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