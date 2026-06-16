Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии состоится 17 июня 2026 года. Встреча пройдет в Арлингтоне на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум», начало – в 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Форма команд
Англия
Сборная Англии подходит к матчу в отличной форме: 8 побед, 1 ничья и 1 поражение в последних 10 встречах. Команда забила 24 гола (2.4 за матч) и пропустила всего 2 (0.2 за игру). В 80% матчей англичане сохраняли свои ворота «сухими», а тотал больше 2.5 проходил в 40% встреч.
В последних играх Англия обыграла Коста-Рику (3:0), Новую Зеландию (1:0), Сербию (2:0), Латвию (5:0), Уэльс (3:0), Андорру (2:0), Албанию (2:0), а также сыграла вничью с Уругваем (1:1) и уступила Японии (0:1). Команда демонстрирует высокий уровень организации в обороне и стабильность в атаке.
Хорватия
Сборная Хорватии проводит отрезок с 7 победами, 1 ничьей и 2 поражениями в последних 10 матчах. Команда забила 19 голов (1.9 за игру) и пропустила 10 (1.0 за матч). В 40% встреч хорваты сохраняли свои ворота «сухими», а тотал больше 2.5 проходил в 70% матчей.
В последних играх Хорватия обыграла Словению (2:1), Черногорию (3:2), Фареры (3:1), Гибралтар (3:0), Чехию (0:0), Черногорию (4:0), Фареры (1:0), а также уступила Бельгии (0:2) и Бразилии (1:3), сыграв также с Колумбией (2:1). Команда выглядит атакующей и нестабильной в обороне против топ-соперников.
Статистика и игровой баланс
По атакующим показателям Англия немного превосходит соперника: 24 забитых мяча против 19 у Хорватии (2.4 против 1.9 за игру). Англичане также заметно сильнее в обороне – всего 0.2 пропущенных гола против 1.0 у хорватов.
По ударам команды близки: 19.1 у Англии против 18.4 у Хорватии, при этом англичане чаще попадают в створ (6.5 против 5.7) и значительно надежнее действуют в обороне.
По владению мячом Англия также имеет преимущество (70.7% против 65.3%), но Хорватия способна навязывать контроль и играть через позиционные атаки.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» не выделяют ярко выраженного фаворита, ожидая равный матч с небольшим преимуществом Англии за счет обороны и стабильности результатов. Хорватия рассматривается как команда, способная навязать высокий темп и создать проблемы за счет атакующей игры в переходах.
|
Рынок
|
Бетсити
|
Фонбет
|
Победа Англии
|
1.72
|
1.72
|
Ничья
|
3.90
|
3.80
|
Победа Хорватии
|
4.90
|
4.90
|
Двойной шанс: Англия не проиграет
|
1.19
|
1.18
|
Двойной шанс: Хорватия не проиграет
|
2.15
|
2.12
|
Тотал меньше 2.5
|
1.71
|
1.70
|
Тотал больше 2.5
|
2.17
|
2.15
|
Фора Англии (–1)
|
2.30
|
2.40
Коэффициенты актуальны на момент написания статьи
Кратко о главных рынках
Исход матча
Матч выглядит максимально сбалансированным: Англия сильнее в обороне и стабильнее по результатам, Хорватия – более вариативна в атаке. Вероятен осторожный сценарий с минимальным преимуществом одной из команд.
Тоталы
Англия часто играет «низовые» матчи, тогда как Хорватия чаще участвует в результативных играх. Базовый диапазон – 1–3 гола, с небольшим перевесом в сторону низового сценария.
Форы
Англия редко допускает крупные ошибки в обороне, поэтому даже при победе Хорватии или ничьей разница в счете, вероятно, будет минимальной. Наиболее ожидаемый сценарий – плотная игра без разгрома.
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