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Коэффициенты букмекеров на матч: Англия – Хорватия 17 июня 2026 года

16 июня, 11:00

Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии состоится 17 июня 2026 года. Встреча пройдет в Арлингтоне на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум», начало – в 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Англия

Сборная Англии подходит к матчу в отличной форме: 8 побед, 1 ничья и 1 поражение в последних 10 встречах. Команда забила 24 гола (2.4 за матч) и пропустила всего 2 (0.2 за игру). В 80% матчей англичане сохраняли свои ворота «сухими», а тотал больше 2.5 проходил в 40% встреч.

В последних играх Англия обыграла Коста-Рику (3:0), Новую Зеландию (1:0), Сербию (2:0), Латвию (5:0), Уэльс (3:0), Андорру (2:0), Албанию (2:0), а также сыграла вничью с Уругваем (1:1) и уступила Японии (0:1). Команда демонстрирует высокий уровень организации в обороне и стабильность в атаке.

Хорватия

Сборная Хорватии проводит отрезок с 7 победами, 1 ничьей и 2 поражениями в последних 10 матчах. Команда забила 19 голов (1.9 за игру) и пропустила 10 (1.0 за матч). В 40% встреч хорваты сохраняли свои ворота «сухими», а тотал больше 2.5 проходил в 70% матчей.

В последних играх Хорватия обыграла Словению (2:1), Черногорию (3:2), Фареры (3:1), Гибралтар (3:0), Чехию (0:0), Черногорию (4:0), Фареры (1:0), а также уступила Бельгии (0:2) и Бразилии (1:3), сыграв также с Колумбией (2:1). Команда выглядит атакующей и нестабильной в обороне против топ-соперников.

Статистика и игровой баланс

По атакующим показателям Англия немного превосходит соперника: 24 забитых мяча против 19 у Хорватии (2.4 против 1.9 за игру). Англичане также заметно сильнее в обороне – всего 0.2 пропущенных гола против 1.0 у хорватов.

По ударам команды близки: 19.1 у Англии против 18.4 у Хорватии, при этом англичане чаще попадают в створ (6.5 против 5.7) и значительно надежнее действуют в обороне.

По владению мячом Англия также имеет преимущество (70.7% против 65.3%), но Хорватия способна навязывать контроль и играть через позиционные атаки.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» не выделяют ярко выраженного фаворита, ожидая равный матч с небольшим преимуществом Англии за счет обороны и стабильности результатов. Хорватия рассматривается как команда, способная навязать высокий темп и создать проблемы за счет атакующей игры в переходах.

Рынок

Бетсити

Фонбет

Победа Англии

1.72

1.72

Ничья

3.90

3.80

Победа Хорватии

4.90

4.90

Двойной шанс: Англия не проиграет

1.19

1.18

Двойной шанс: Хорватия не проиграет

2.15

2.12

Тотал меньше 2.5

1.71

1.70

Тотал больше 2.5

2.17

2.15

Фора Англии (–1)

2.30

2.40

Коэффициенты актуальны на момент написания статьи

Кратко о главных рынках

Исход матча

Матч выглядит максимально сбалансированным: Англия сильнее в обороне и стабильнее по результатам, Хорватия – более вариативна в атаке. Вероятен осторожный сценарий с минимальным преимуществом одной из команд.

Тоталы

Англия часто играет «низовые» матчи, тогда как Хорватия чаще участвует в результативных играх. Базовый диапазон – 1–3 гола, с небольшим перевесом в сторону низового сценария.

Форы

Англия редко допускает крупные ошибки в обороне, поэтому даже при победе Хорватии или ничьей разница в счете, вероятно, будет минимальной. Наиболее ожидаемый сценарий – плотная игра без разгрома.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Хорватия Англия
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