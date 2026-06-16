Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборными Австрии и Иордании состоится 17 июня 2026 года. Встреча пройдет в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум», начало – в 07:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Австрия

Сборная Австрии подходит к матчу в отличной форме: 8 побед, 1 ничья и 1 поражение в последних 10 встречах. Команда забила 27 голов (2.7 за матч) и пропустила всего 4 (0.4 за игру). В 60% матчей Австрия сохраняла свои ворота «сухими», а тотал больше 2.5 проходил в 40% встреч.

В последних играх австрийцы уверенно обыграли соперников разного уровня, демонстрируя стабильность в атаке и надежность в обороне. Команда делает ставку на контроль мяча и высокий темп, особенно в матчах против более слабых соперников.

Иордания

Сборная Иордании провела 10 последних матчей: 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Команда забила 17 голов (1.7 за матч) и пропустила 15 (1.5 за игру). В 30% встреч Иордания сохраняла ворота «сухими», а тотал больше 2.5 проходил в 70% матчей.

Иорданцы чаще действуют вторым номером, стараясь играть компактно и использовать быстрые контратаки. При этом команда нестабильна в обороне и нередко допускает ошибки под давлением.

Статистика и игровой баланс

По атакующим показателям преимущество на стороне Австрии: 27 забитых мячей против 17 у Иордании (2.7 против 1.7 за игру). Также австрийцы заметно превосходят соперника по качеству обороны – всего 0.4 пропущенных гола против 1.5 у Иордании.

По ударам Австрия также выглядит мощнее (11.8 против 11.0), но главное отличие – в реализации и качестве моментов: у европейской сборной значительно выше точность и контроль игры (62.8% владения против 38.7%).

Иордания при этом чаще допускает давление соперника и проводит больше времени без мяча, но может опасно отвечать в быстрых атаках. Однако против организованных команд уровня Австрии это работает нестабильно.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» считают Австрию явным фаворитом встречи благодаря более высокому классу состава, стабильной форме и сильной обороне. Иордания рассматривается как команда, способная навязать борьбу, но с ограниченными шансами на успех.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Австрии 1.34 1.35 Ничья 5.40 5.20 Победа Иордании 9.10 8.50 Двойной шанс: Австрия не проиграет 1.07 1.07 Двойной шанс: Иордания не проиграет 3.30 3.20 Тотал меньше 2.5 2.23 2.20 Тотал больше 2.5 1.67 1.68 Фора Австрии (–1) 1.49 1.52

Коэффициенты актуальны на момент написания статьи

Кратко о главных рынках

Исход матча

Австрия выглядит очевидным фаворитом за счет более высокого класса, организованной обороны и стабильной атаки. Иордания может рассчитывать только на дисциплину и редкие контратаки.

Тоталы

Матч выглядит умеренно результативным: Австрия способна забить 2–3 мяча, но из-за разницы в классе игра может быстро перейти под контроль европейской сборной. Базовый сценарий – 2–4 гола.

Форы

Иордания редко проигрывает без борьбы, но против таких соперников, как Австрия, риски крупного счета возрастают. Наиболее вероятный сценарий – победа Австрии в 1–2 мяча, с возможным комфортным контролем игры во втором тайме.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!