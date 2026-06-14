Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Бельгии и сборной Египта состоится 15 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд», начало – в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Бельгия

Сборная Бельгии провела 10 последних матчей: 7 побед, 3 ничьи, 0 поражений. Команда забила 37 голов (3.7 за игру) и пропустила 6 (0.6 за игру). В 60% матчей команда сохраняла ворота «сухими», а тотал больше 2.5 проходил в 60% встреч.

В последних играх Бельгия обыграла Тунис (5:0), Хорватию (2:0), США (5:2), Уэльс (4:2), Казахстан (7:0 и 1:1), Лихтенштейн (6:0 и 7:0), а также сыграла вничью с Мексикой (1:1) и Северной Македонией (0:0). Команда демонстрирует мощнейшую атакующую форму и высокий уровень реализации моментов.

Египет

Сборная Египта провела 10 последних матчей: 5 побед, 2 ничьи, 3 поражения. Команда забила 13 голов (1.3 за игру) и пропустила 6 (0.6 за игру). В 60% матчей Египет сохранял ворота «сухими», а тотал меньше 2.5 фиксировался в 60% встреч.

В последних играх Египет обыграл Саудовскую Аравию (4:0), Россию (1:0), Кот-д’Ивуар (3:2), Бенин (3:1) и ЮАР (1:0), сыграл вничью с Испанией (0:0) и Анголой (0:0), но уступил Бразилии (1:2) и Сенегалу (0:1). Команда играет более прагматично и часто делает ставку на оборону и дисциплину.

Статистика и игровой баланс

Бельгия выглядит значительно сильнее по атакующим показателям: 37 забитых голов против 13 у Египта (3.7 против 1.3 за игру). Также бельгийцы имеют серьeзное преимущество по ударам (20.4 против 7.0) и владению мячом (64% против 44.6%).

При этом Египет компенсирует разницу более осторожным стилем и низкой результативностью матчей – команда редко участвует в открытых перестрелках и старается удерживать темп игры под контролем.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» считают Бельгию одним из самых явных фаворитов тура благодаря мощной атаке и стабильной форме.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Бельгии 1.62 1.60 Ничья 4.00 3.95 Победа Египта 5.70 5.80 Двойной шанс: Бельгия не проиграет 1.15 1.14 Двойной шанс: Египет не проиграет 2.33 2.35 Тотал меньше 2.5 1.83 1.82 Тотал больше 2.5 2.00 1.98 Фора Бельгии (–1) 2.12 2.12

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Бельгия подходит к матчу в статусе ярко выраженного фаворита: команда много забивает, доминирует по игре и стабильно создаeт большое количество моментов. Египет играет более закрыто и прагматично, но разница в атакующем потенциале заметна.

Тоталы

Бельгия регулярно участвует в результативных матчах, тогда как Египет чаще играет в более низовой футбол. Основной диапазон – 2–4 гола, с уклоном в сторону победы Бельгии при контроле игры.

Форы

Бельгия часто выигрывает уверенно, включая крупные счeты против соперников ниже уровнем. Египет способен держать оборону, но против такой атакующей мощи рискует проседать по дистанции. Наиболее вероятный сценарий – победа Бельгии в 2+ мяча.

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