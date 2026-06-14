Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Испании и сборной Кабо-Верде состоится 15 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум», начало – в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Испания

Сборная Испании провела 10 последних матчей: 7 побед, 3 ничьи, 0 поражений. Команда забила 28 голов (2.8 за игру) и пропустила 4 (0.4 за игру). В 70% матчей команда сохраняла свои ворота «сухими», а тотал больше 2.5 проходил также в 70% встреч.

В последних играх Испания обыграла Перу (3:1), Сербию (3:0), Грузию (4:0 и 2:0), Болгарию (4:0 и 3:0), а также сыграла вничью с Ираком (1:1), Египтом (0:0) и Турцией (2:2). Команда находится в отличной форме, демонстрируя баланс между мощной атакой и одной из самых надeжных оборон в турнире.

Кабо-Верде

Сборная Кабо-Верде провела 10 последних матчей: 6 побед, 1 ничья, 3 поражения. Команда забила 19 голов (1.9 за игру) и пропустила 9 (0.9 за игру). В 60% матчей команда сохраняла свои ворота «сухими», а тотал больше 2.5 проходил в 50% встреч.

В последних играх Кабо-Верде обыграла Бермуды (3:0), Сербию (3:0), Эсватини (3:0), Маврикий (2:0), Камерун (1:0), Ливию (3:3), Финляндию (1:1), а также уступила Чили (2:4). Команда выглядит организованной, но уровень соперников заметно ниже, чем у Испании.

Статистика и игровой баланс

Испания имеет явное преимущество по атакующему потенциалу: 28 забитых мячей против 19 у Кабо-Верде (2.8 против 1.9 за игру). При этом оборона испанцев значительно надeжнее – всего 4 пропущенных гола против 9 у соперника.

Также Испания доминирует по ключевым метрикам: удары (19.7 против 11.2), удары в створ (7.8 против 4.5) и владение (68% против 54%). Кабо-Верде, несмотря на хорошую дисциплину, заметно уступает в классе и интенсивности игры.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» считают Испанию одним из самых явных фаворитов тура благодаря стабильности и высокой результативности.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Испании 1.09 1.09 Ничья 11.50 10.50 Победа Кабо-Верде 27.00 28.00 Двойной шанс: Испания не проиграет – – Двойной шанс: Кабо-Верде не проиграет 7.40 7.70 Тотал меньше 2.5 2.85 2.90 Тотал больше 2.5 1.37 1.38 Фора Испании (–1) 1.11 –

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Испания подходит к матчу в статусе явного фаворита: команда стабильно побеждает, мало пропускает и контролирует игру через владение и давление. Кабо-Верде выглядит организованно, но разница в классе и глубине состава заметна. Основной сценарий – доминирование Испании.

Тоталы

Испания регулярно участвует в результативных матчах, при этом часто сама не даeт сопернику много шансов. Кабо-Верде играет более прагматично. Базовый диапазон – 2–4 гола, с высоким шансом победы фаворита «всухую» или с минимальными допущенными моментами.

Форы

Испания часто выигрывает уверенно, включая крупные счeты против соперников ниже уровнем. Кабо-Верде может держаться компактно, но под давлением топ-сборной риск разрыва по счeту высок. Наиболее вероятный сценарий – победа Испании в 2+ мяча.

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