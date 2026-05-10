  • Бывший арбитр ФИФА высказался о победном голе Ерохина в матче «Зенит» – «Сочи»

Бывший арбитр ФИФА высказался о победном голе Ерохина в матче «Зенит» – «Сочи»

Сегодня, 18:17
17

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев проанализировал момент с победным голом «Зенита» в ворота «Сочи».

  • Александр Ерохин отличился на 84-й минуте после подачи углового. Он протолкнул мяч в ворота с близкого расстояния.
  • Сочинские игроки сигнализировали арбитру Рафаэлю Шафееву о нарушении правил на вратаре Александре Дегтеве. Во время подачи он упал, не сумев дотянуться до мяча.
  • Судья не зафиксировал нарушение. ВАР также не стал рассматривать момент.

«Непростой эпизод. Мое мнение: игровой эпизод нормальный. Нино не делает акцентированного движения, стоит на месте, не толкает вратаря. Футбол – контактный вид спорта. И здесь, к сожалению для «Сочи», голкипер сам допускает ошибку. Нино не делает дополнительного движения, не выставляет руки, стоит на месте. Да, контакт есть.

Разбираться нужно, однозначно. Чисто по‑футбольному такие голы надо засчитывать. Но сомнения я понимаю», – сказал Николаев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Дегтев Александр Николаев Алексей
Комментарии (17)
Кривая да нелёгкая
1778426709
Даже Тушинский судейка не против гола
Ответить
Интерес
1778426754
Контактный вид спорта? Во вратарской ,блокировка вратаря???
Ответить
docndoc
1778427362
Да конечно же надо засчитывать! Но не всем...
Ответить
Cleaner
1778428908
Да чистый гол, тут и обсуждать нечего...
Ответить
Artemka444
1778431941
Вы дауны какая блокировка бараны
Ответить
Garrincha58
1778432579
Сколько можно обсуждать такие голы посмотрите АПЛ там каждый угловой такая ситуация и никто не стонет или обсуждает эти эпизоды
Ответить
FCSpartakM
1778434301
где он стоит на месте? Вы, когда отмазываете, то хоть момент посмотрите
Ответить
FROLL007
1778435704
Чистейший гол. Вратарь сам на кучу игроков полез. И прежде всего ему мешал свой же защитник. Гыгыгы
Ответить
DoctorWatson
1778440546
Ну все, траур в свинарнике, опять дали повод тварям
Ответить
