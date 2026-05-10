Бывший арбитр ФИФА высказался о победном голе Ерохина в матче «Зенит» – «Сочи»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев проанализировал момент с победным голом «Зенита» в ворота «Сочи».

Александр Ерохин отличился на 84-й минуте после подачи углового. Он протолкнул мяч в ворота с близкого расстояния.

Сочинские игроки сигнализировали арбитру Рафаэлю Шафееву о нарушении правил на вратаре Александре Дегтеве. Во время подачи он упал, не сумев дотянуться до мяча.

Судья не зафиксировал нарушение. ВАР также не стал рассматривать момент.

«Непростой эпизод. Мое мнение: игровой эпизод нормальный. Нино не делает акцентированного движения, стоит на месте, не толкает вратаря. Футбол – контактный вид спорта. И здесь, к сожалению для «Сочи», голкипер сам допускает ошибку. Нино не делает дополнительного движения, не выставляет руки, стоит на месте. Да, контакт есть.

Разбираться нужно, однозначно. Чисто по‑футбольному такие голы надо засчитывать. Но сомнения я понимаю», – сказал Николаев.