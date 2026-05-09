Экс-президент «Барселоны» объяснил, почему клуб не купил Мбаппе

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сообщил, что клуб в 2017 году мог подписать нападающего Килиана Мбаппе.

«Мы могли выплатить очень крупную сумму, которую запрашивал «Монако». Мы зарабатывали больше всех в мире. У нас было очень и очень хорошее финансовое положение.

Я пару раз разговаривал с отцом Мбаппе, но «ПСЖ» сильно давил на «Монако», да и сам Килиан предпочитал именно парижан.

В то же время мы вели переговоры с Усманом Дембеле, который для тренерского штаба был более предпочтителен», – сказал Бартомеу.