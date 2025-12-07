Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Игра состоится 7 декабря, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Черников, Аугусто, Батчи, Сперцян, Са, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

ЦСКА: Акинфеев, Виктор, Дивеев, Мойзес, Гаич, Вильягра, Кисляк, Обляков, Глебов, Круговой, Попович.

Главный тренер: Фабио Челестини

