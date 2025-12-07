Введите ваш ник на сайте
Реакция болельщиков «Спартака» на ничью с «Динамо»

Сегодня, 10:28
6

Фанаты «Спартака» оставляют комментарии после ничьей с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

«Максименко что делает в команде до сих пор? Его надо менять а не тренеров в команде», – написал Бахром Саломов и собрал 113 лайков.

«Нападение нулевое, защита нулевая. одна полузащита играет более-менее, Дмитриев старается на краю. маловато для команды, которая хочет бороться за призовые места», – высказался Александр Перевозников (71 лайк).

«Даже в игре памяти Симоняна, легенды, еле отскочили благодаря судье», – считает Владислав Клейменов (67 лайков).

  • «Спартак» закончил год на 6-м месте.
  • Команда ушла в отпуск.
  • Чемпионат возобновится в феврале.

«Скучное дерби с чемоданным настроением»: Гасилин – о «Спартак» – «Динамо»
«Спартаку» поставили оценку за 1-ю часть сезона 1
Павлюченко одним словом описал матч «Спартак» – «Динамо»
Источник: сообщество «Спартака» в VK
Интерес
1765093403
Так празднование любых памятных дат на своём стадионе чаще всего заканчивались конфузом.Это уже почти традиция.
Ответить
ZAITZEFF2011
1765093676
Кто сказал, что команда хочет бороться за призовые места? Всех устраивает оплата труда и откаты.
Ответить
Cleaner
1765093713
А хочет ли команда бороться за призовые места? Или этого хотят только болельщики Спартака? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1765098032
А чего они хотят? Обычный середняк занимает то место, которое заслуживает. И то не без помощи судей. Так ещё ниже болтались бы. Гыгыгы
Ответить
Вальдемар Запашный
1765102778
ДО ВЕЧЕРА ОБЫЧНЫЙ БРАЗИЛЬСКИЙ СЕРЕДНЯЧОК ВЫРВАЛСЯ НА ПЕРВОЕ МЕСТО.
Ответить
алдан2014
1765110511
Очень нужен забивной наконечник,Аля Велитон,Павлюченко. Моменты создаём,реализации нет. Какой проход совершил Дмитриев!!! И что? Запорол угальде
Ответить
