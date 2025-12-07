Реакция болельщиков «Спартака» на ничью с «Динамо»

Фанаты «Спартака» оставляют комментарии после ничьей с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

«Максименко что делает в команде до сих пор? Его надо менять а не тренеров в команде», – написал Бахром Саломов и собрал 113 лайков.

«Нападение нулевое, защита нулевая. одна полузащита играет более-менее, Дмитриев старается на краю. маловато для команды, которая хочет бороться за призовые места», – высказался Александр Перевозников (71 лайк).

«Даже в игре памяти Симоняна, легенды, еле отскочили благодаря судье», – считает Владислав Клейменов (67 лайков).