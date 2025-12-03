Реакция Семина на переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию об уходе Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Это часть футбола, так же как и часть жизни, в которой люди меняют места. Не профессию, а места. В своe время «Локомотив» брал у ЦСКА двух игроков. Сегодня ЦСКА взял игрока у «Локомотива». Я не вижу тут ничего неожиданного. Это решение самого футболиста.

Время покажет, будет ли это лучше или хуже для клуба или Баринова», – сказал Сeмин.