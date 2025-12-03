Названа причина отказа «Спартака» от Зимнего кубка РПЛ

Шансы на то, что в 2026 году Зимний кубок РПЛ в ОАЭ состоится: 50 на 50. В лиге верят, что все получится и прикладывают максимум усилий для этого.

ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» согласились на участие в турнире.

«Спартак» отказался по решению бывшего главного тренера Деяна Станковича. Он посчитал, что прошлой зимой этот фактор негативно повлиял на подготовку к сезону и попросил руководство пропустить новый турнир.

После увольнения серба красно-белые не подавали в РПЛ сигналов об изменении своей позиции, их участие в Зимнем кубке практически исключено.

«На текущий момент известно, что согласованы участники и есть предварительная, но неподтвержденная договоренность со стадионом в Абу-Даби, где турнир проходил в прошлый раз. Что касается титульного спонсора, то пока он не дал окончательного ответа, готов ли поддержать это событие (особенно с учетом новых налогов для букмекеров)», – написал журналист Иван Карпов.