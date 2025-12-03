Введите ваш ник на сайте
Названа причина отказа «Спартака» от Зимнего кубка РПЛ

3 декабря, 08:46
11

Шансы на то, что в 2026 году Зимний кубок РПЛ в ОАЭ состоится: 50 на 50. В лиге верят, что все получится и прикладывают максимум усилий для этого.

ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» согласились на участие в турнире.

«Спартак» отказался по решению бывшего главного тренера Деяна Станковича. Он посчитал, что прошлой зимой этот фактор негативно повлиял на подготовку к сезону и попросил руководство пропустить новый турнир.

После увольнения серба красно-белые не подавали в РПЛ сигналов об изменении своей позиции, их участие в Зимнем кубке практически исключено.

«На текущий момент известно, что согласованы участники и есть предварительная, но неподтвержденная договоренность со стадионом в Абу-Даби, где турнир проходил в прошлый раз. Что касается титульного спонсора, то пока он не дал окончательного ответа, готов ли поддержать это событие (особенно с учетом новых налогов для букмекеров)», – написал журналист Иван Карпов.

  • Турнир проводится с 2023 года.
  • В 2023 и 2024 годах его выиграл «Спартак», а в 2025-м – «Зенит».

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар ЦСКА Зенит Динамо Станкович Деян
alefreddy
1764743065
и только поэтому 6 место или...
Ответить
Галина Бронемясова
1764743600
да прост в прошлом финале зенит разгромил позорный спартаг, луис энрике тогда дебютировал за клуб и забил гол. станковича-психопата тогда удалили ещё. теперь свинохвостые ищут повод слиться.
Ответить
Foxitkuban
1764744249
Хватит им в РПЛ обсёров. Зачем еще в товарном кубке обсираться
Ответить
Литейный 4 (returned)
1764746670
Позориться лишний раз не хотят. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1764747440
"Соляной бунт "Спартака".
Ответить
шахта Заполярная
1764753236
Если не будет Спартака на этом кубке, то не долго жить ему.
Ответить
ScarlettOgusania
1764755646
менеджмент Спартака правильно сделали, что отказались от участия в турнире, вместо физподготовки к весенней части тратить эмоции и силы на турнир с риском получить травму за "непонятный кубок" - такое себе занятие... без Спартака этот турнир никому не нужен, Спартак - это афиша, это интерес болельщиков и в Эмиратах и у экранов ТВ...)
Ответить
zigbert
1764780438
Обойдутся и без Спартака.
Ответить
