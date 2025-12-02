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Фетисов назвал спорт номер один в России

2 декабря 2025, 18:41
3

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов объяснил, почему футбол не является самым популярным видом спорта в России. Он назвал свои аргументы в пользу хоккея.

«Хоккей – спорт номер один. Тому есть критерии и оценка: и полные стадионы, и мега-звезды мирового уровня, массовость, и чего только нет – Ночная лига, молодежная и так далее. Не знаю, по каким критериям все остальные оценивают, но мне кажется, сравнение здесь очевидно в пользу хоккея.

Может, у кого-то есть желание, чтобы был футбол, но им надо много всего делать: прибавлять в массовости, мастерстве, заполнении трибун. Когда ты смотришь пустой стадион практически во всех играх, о чем мы можем говорить? Какой это спорт номер один?!» – сказал Фетисов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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Cleaner
1764692725
Что бы там Фетисов не говорил нам о своём хоккее, спортом номер один в России является ФУТБОЛ! Вопреки хоккейным Ночным и молодежным лигам и всему остальному!
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Artemka444
1764702701
Ни футбол ни хоккей и ни какой другой вид не является номером 1
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Чилим.
1764717646
Может для Фетисова и хоккей. Но полные стадионы в 5-10 городах. А остальным глубоко по барабану сие развлечение. Вот для Губерниева спорт № 1 - биатлон. Кому то ближе литробол. Короче- каждому своё.
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