Фетисов назвал спорт номер один в России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов объяснил, почему футбол не является самым популярным видом спорта в России. Он назвал свои аргументы в пользу хоккея.

«Хоккей – спорт номер один. Тому есть критерии и оценка: и полные стадионы, и мега-звезды мирового уровня, массовость, и чего только нет – Ночная лига, молодежная и так далее. Не знаю, по каким критериям все остальные оценивают, но мне кажется, сравнение здесь очевидно в пользу хоккея.

Может, у кого-то есть желание, чтобы был футбол, но им надо много всего делать: прибавлять в массовости, мастерстве, заполнении трибун. Когда ты смотришь пустой стадион практически во всех играх, о чем мы можем говорить? Какой это спорт номер один?!» – сказал Фетисов.