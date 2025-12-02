Семин назвал российского футболиста, который пригодится любой команде мира

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

«Кисляк – один из самых стабильных игроков нашего чемпионата. Он оказывает огромное влияние на игру ЦСКА. Футболисты, которые одинаково хорошо умеют и созидать, и разрушать, всегда очень высоко ценятся.

Переход в европейский клуб? Для этого нужно хорошее предложение, желание самого игрока и согласие клуба. Должно совпасть все. Такой игрок, как Кисляк, пригодится любой команде мира», – сказал Семин.