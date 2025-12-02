Бразильский клуб начал переговоры по защитнику «Зенита»

«Флуминенсе» начал переговоры по возможному трансферу защитника Нино из «Зенита». Сам игрок не прочь вернуться в бывшую команду.

Отмечается, что переговоры с «Зенитом» – дело непростое, как и в случае с другими игроками, пытавшимися покинуть петербургский клуб, например, с Венделом, который должен был перейти «Ботафого».

Более того, это не первая попытка «Флуминенсе» вернуть Нино. В июле руководство клуба начало переговоры с росссийским клубом, но безуспешно. При этом сейчас «Зенит» выглядит более открытым к переговорам о трансфере игрока.

Однако «Флуминенсе» придeтся бороться и с другими клубами за подписание игрока. У Нино есть потенциальные покупатели как в Бразилии, так и в других странах.

«Зенит» приобрел бразильца у «Флуминенсе» в январе 2024 года за 5 миллионов евро.