Карпин двумя словами оценил 2025-й год для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги 2025 года.

В 2025 году сборная России провела 10 товарищеских матчей, одержав 6 побед, 3 раза сыграв вничью и потерпев 1 поражение.

– Как бы оценили этот год для сборной России? Что получилось, а что нет?

– Если глобально оценивать, год очень хороший. На пятерку – такого года никогда не будет, всегда есть шероховатости, нюансы. Но в целом оцениваю хорошо, несмотря на ноябрьский сбор, поражение от Чили. Мы отталкиваемся не только от результатов, больше – от отношения ребят и судим по игре. Если говорить именно про саму игру, я бы поставил высокую оценку.

– Что не получилось из того, что хотели, задумывали?

– Что значит задумывали? Задумывали обыграть всех 10:0, но не получилось. И что? Задумывали посмотреть футболистов против хороших соперников, и такие в этом году, слава богу, были.

– А для вас лично – какой год? Что было позитивного и не очень?

– Любой опыт – он нужен, позитивный или негативный. И этот год хорош с точки зрения опыта работы и в сборной, и в «Динамо». Я всегда все оцениваю позитивно и никогда не жалею. Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть. Поэтому все позитивно.