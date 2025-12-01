Оскорбительный жест Талалаева рассмотрят на заседании КДК

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вызван на заседание комитета по итогам матча со «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.
Тренер был удален с поля на 33‑й минуте.
«Рассмотрим скандирование болельщиками «Балтики» оскорбительных выражений в адрес судьи, рассмотрим удаление игрока Манелова за серьезное нарушение правил игры, он приглашен на заседание.
Рассмотрим удаление Талалаева за демонстрацию оскорбительного жеста в сторону резервного судьи матча, он вызван на заседание. Также рассмотрим неподобающее поведение «Балтики» – удаление игрока и официального лица в одной команде», – сказал Григорьянц.
- Главный арбитр Кирилл Левников сначала показал Талалаеву желтую карточку за саркастические аплодисменты в сторону рефери, а после – красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи.
- Полузащитник хозяев Ираклий Манелов получил прямую красную карточку в первом тайме.
Источник: «Матч ТВ»