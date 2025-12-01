Оскорбительный жест Талалаева рассмотрят на заседании КДК

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вызван на заседание комитета по итогам матча со «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

Тренер был удален с поля на 33‑й минуте.

«Рассмотрим скандирование болельщиками «Балтики» оскорбительных выражений в адрес судьи, рассмотрим удаление игрока Манелова за серьезное нарушение правил игры, он приглашен на заседание.

Рассмотрим удаление Талалаева за демонстрацию оскорбительного жеста в сторону резервного судьи матча, он вызван на заседание. Также рассмотрим неподобающее поведение «Балтики» – удаление игрока и официального лица в одной команде», – сказал Григорьянц.