Оскорбительный жест Талалаева рассмотрят на заседании КДК

Сегодня, 11:17
12

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вызван на заседание комитета по итогам матча со «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

Тренер был удален с поля на 33‑й минуте.

«Рассмотрим скандирование болельщиками «Балтики» оскорбительных выражений в адрес судьи, рассмотрим удаление игрока Манелова за серьезное нарушение правил игры, он приглашен на заседание.

Рассмотрим удаление Талалаева за демонстрацию оскорбительного жеста в сторону резервного судьи матча, он вызван на заседание. Также рассмотрим неподобающее поведение «Балтики» – удаление игрока и официального лица в одной команде», – сказал Григорьянц.

  • Главный арбитр Кирилл Левников сначала показал Талалаеву желтую карточку за саркастические аплодисменты в сторону рефери, а после – красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи.
  • Полузащитник хозяев Ираклий Манелов получил прямую красную карточку в первом тайме.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Талалаев Андрей Григорьянц Артур
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1764578135
Интересно узнать, когда эта ваша гребаная КДК будет рассматривать косяки судей и когда начнёте их тварей наказывать.
Ответить
subbotaspartak
1764578293
Позовут Талалая, чтоб им показал?
Ответить
СильныйМозг
1764580460
Проще, просто, снять со спартака 3 очка.
Ответить
...уефан
1764582046
...ага, можете даже понюхать всем КДК...
Ответить
Феликс Михайлов
1764582389
С помощью ВАРа рассмотрят с разных ракурсов оскорбительно жест Талалаева и признают его правомерным.
Ответить
Чугунный скороход
1764584077
К левникову когда претензий не было ?
Ответить
Красногорск_Фан
1764584241
Рассмотрит ))) а потом еще Шнурова переслушают
Ответить
raritet
1764584767
Под микроскопом будут рассматривать?
Ответить
BarStep
1764586276
Интересно даж, повторит по результату вынесения вердикта??! :)
Ответить
evgevg13
1764592412
Короче начинают глушить Балтику не по детски. Додумаются ещё натравить санэпидемстанцию, чтобы закрыть стадион за антисанитарию
Ответить
