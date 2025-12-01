Соболев: «Бывает, в моей голове думаю, что я Месси»

Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал о своей игре в этом сезоне. Он сравнил себя с Лионелем Месси.

– Сергей Богданович просит, чтобы я играл так, как я умею играть: в одно-два касания и чтобы не выдумывал. Не всегда это получается. Бывает, в моей голове я думаю, что я Месси, наверное. Пытаюсь обыгрывать, выдумывать. А когда я играю просто, то, что от меня требуется – принял, отдал, – тогда и получается все.

– Что надо сделать, чтобы убрать из вашей головы Месси?

– Давать играть.