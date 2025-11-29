Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В РПЛ обнаружили «антинародную» команду

Сегодня, 16:26
1

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал проведение матча 17-го тура РПЛ «Акрон» – «Пари НН» (1:2) в условиях тумана.

«В Самаре опять все было против футбола. Поле окутал настолько густой туман, что не было видно даже Дзюбы.

Но что еще хуже – решили играть красным мячом, и в итоге его можно было разглядеть только на повторах крупным планом. Когда в перерыве опомнились и хотели было мяч поменять на белый, против выступил «Нижний», который теперь можно именовать антинародной командой. Туман у вас в головах», – написал Борзыкин.

Еще по теме:
В РПЛ объяснили, почему матч «Акрон» – «Пари НН» не перенесли
Организаторов призвали вернуть деньги зрителям матча «Акрон» – «Пари НН»
Дзюба жестко высказался о поражении «Акрона» от «Пари НН» 1
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Пари НН
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чилим.
1764424079
Так это было уже давно известно...
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
12
РПЛ. Автогол помог ЦСКА обыграть «Оренбург» (2:0) и выйти на 1-е место
18:28
16
«Спартак» попытается перехватить у «Зенита» молодую Шубу
17:44
8
Галактионов выдвинул требование «Локо» после продления контракта
17:34
4
ВидеоКокорин кардинально сменил имидж
17:25
4
Челестини пожаловался на форвардов ЦСКА
16:58
1
Дзюба жестко высказался о поражении «Акрона» от «Пари НН»
16:33
2
Матч «Акрон» – «Пари НН» назвали неуважением к зрителям, заплатившим деньги
15:53
7
Спартаковец Ву ответил на вопрос о получении паспорта РФ
15:34
8
Орлов уличил Семака в ошибке: «Это тренерский просчет»
15:15
8
Все новости
Все новости
Думбия определил, сколько еще будет играть 39-летний Акинфеев
19:01
Тренер «Акрона» намекнул, что команда проиграла «Пари НН» из-за тумана
18:45
1
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
18:29
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 29 ноября
18:25
3
ВидеоЭкс-зенитовец забил смешной автогол в матче ЦСКА – «Оренбург»
18:11
2
В РПЛ объяснили, почему матч «Акрон» – «Пари НН» не перенесли
17:55
1
Организаторов призвали вернуть деньги зрителям матча «Акрон» – «Пари НН»
17:16
Оптимистичный для «Спартака» прогноз Булыкина на матч с «Балтикой»
17:07
Челестини пожаловался на форвардов ЦСКА
16:58
1
ФотоФутболисты ЦСКА устроили акцию в поддержку тяжелобольного Алдонина
16:46
Дзюба жестко высказался о поражении «Акрона» от «Пари НН»
16:33
2
В РПЛ обнаружили «антинародную» команду
16:26
1
Жедсон восхищен пребыванием в «Спартаке»
16:13
3
РПЛ. «Пари НН» обыграл на выезде «Акрон» (2:1) и покинул последнее место, Дзюба забил
16:03
2
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
16:03
Матч «Акрон» – «Пари НН» назвали неуважением к зрителям, заплатившим деньги
15:53
7
Спартаковец Ву ответил на вопрос о получении паспорта РФ
15:34
8
Орлов уличил Семака в ошибке: «Это тренерский просчет»
15:15
8
Игрок ЦСКА оценил шансы на победу в премии Пушкаша
14:59
1
Глава «Динамо» прояснил будущее Гусева
14:46
1
Реакция «Динамо» на новость об интересе к спартаковцу Денисову
14:40
2
Трагическое заявление Лещенко о будущем «Динамо» и своей жизни
14:31
4
ФотоЗрители матча «Акрон» – «Пари НН» не видят мяч: «Куда-то все бегут, а зачем – непонятно»
14:21
ФотоКучаев и фигуристка Радионова ждут 2-го ребенка
14:02
1
Игрок «Ростова»: «После ухода Карпина мы почувствовали свободу»
13:53
5
«Уверен»: прогноз Мостового на «Балтика» – «Спартак»
13:43
3
Определен лучший клуб РПЛ по работе с молодежью
13:31
Гусев рассказал, что изменил в «Динамо» после Карпина
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 