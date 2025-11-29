В РПЛ обнаружили «антинародную» команду

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал проведение матча 17-го тура РПЛ «Акрон» – «Пари НН» (1:2) в условиях тумана.

«В Самаре опять все было против футбола. Поле окутал настолько густой туман, что не было видно даже Дзюбы.

Но что еще хуже – решили играть красным мячом, и в итоге его можно было разглядеть только на повторах крупным планом. Когда в перерыве опомнились и хотели было мяч поменять на белый, против выступил «Нижний», который теперь можно именовать антинародной командой. Туман у вас в головах», – написал Борзыкин.