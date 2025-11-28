Орлов объяснил, почему болельщики кричат «Зенит» – позор российского футбола»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола». Он уверен, что болельщики завидуют петербургскому клубу.

«Это завидуют. Так не любят, как не любили киевское «Динамо» в Советском Союзе. Это то же самое.

Половина – это завистники. Половина. У кого-то, конечно, есть свои убеждения. Это очень сложно все, ребята.

Я говорю очень просто: когда был Советский Союз, был самой малообеспеченной командой: меньше всех получали премий, зарплат. Потому что [первый секретарь обкома партии] Романов – он вообще ни разу не пришел на стадион, ни разу. Он один раз пришел в «Юбилейный» – но не на хоккей, а День рабочего там праздновали.

И вот это компенсация за Советский Союз. Для меня это так», – сказал Орлов.