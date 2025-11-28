Введите ваш ник на сайте
  Орлов объяснил, почему болельщики кричат «Зенит» – позор российского футбола»

Орлов объяснил, почему болельщики кричат «Зенит» – позор российского футбола»

Сегодня, 22:14
5

Комментатор Геннадий Орлов высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола». Он уверен, что болельщики завидуют петербургскому клубу.

«Это завидуют. Так не любят, как не любили киевское «Динамо» в Советском Союзе. Это то же самое.

Половина – это завистники. Половина. У кого-то, конечно, есть свои убеждения. Это очень сложно все, ребята.

Я говорю очень просто: когда был Советский Союз, был самой малообеспеченной командой: меньше всех получали премий, зарплат. Потому что [первый секретарь обкома партии] Романов – он вообще ни разу не пришел на стадион, ни разу. Он один раз пришел в «Юбилейный» – но не на хоккей, а День рабочего там праздновали.

И вот это компенсация за Советский Союз. Для меня это так», – сказал Орлов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Интерес
1764357397
Нет, за то, что прихватизировали газодобычу и кормите копакабанцев.И всё для победы в РПЛ??? Смешно, для этого 11 соболей может хватить, если их пустить голодной стаей.
Ответить
PAREVG.
1764357699
Нет, из-за админресурса.
Ответить
FWSPM
1764358703
чему завидуют? только посмеятся сейчас можно
Ответить
almanev
1764358762
Ничего другого он сказать не мог
Ответить
Тинез Розоп
1764358999
Газпрому спасибо скажите….(ЗПРФ)
Ответить
