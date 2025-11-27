Карпин определил конкретный момент, когда ему надоел футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в конце 2000-х годов футбол ему надоел.

– У вас был бизнес в Испании. Зачем?

– Нужно было думать, чем заниматься после того, как закончу игровую карьеру. Не планировал, что буду работать в футболе. Тогда он мне надоел.

– Ваше возвращение случилось, потому что отдохнули от футбола или не получилось в бизнесе?

– Потому что позвали. Было конкретное предложение вернуться в футбол. Если бы не пригласили, то и не вернулся бы.