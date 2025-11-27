Карпин заявил об ухудшении здоровья на фоне работы в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин сообщил об ухудшении сна во время работы в клубе.
– Есть пример Юргена Клоппа, который устал настолько, что не тренирует несколько лет. У вас были похожие мысли?
– Нет. Такого выгорания точно не было. Усталость, естественно, накапливалась. Особенно когда нет результата. Например, в последний месяц спать я стал хуже. Это влияет на здоровье, тем более в моем возрасте.
Спать по четыре-пять часов – перебор. Это было одним из факторов принятия решения об уходе из «Динамо». У меня еще дети маленькие. Их надо поднимать и воспитывать.
- Карпин был главным тренером «Динамо» с июня по ноябрь.
- В 22 официальных матчах под его руководством бело-голубые одержали 8 побед при 7 ничьих и 7 поражениях.
- Карпина, сохраняющего за собой пост главного тренера сборной России, сменил Ролан Гусев.
Источник: «Спорт-Экспресс»