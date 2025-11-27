Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Карпин заявил об ухудшении здоровья на фоне работы в «Динамо»

Карпин заявил об ухудшении здоровья на фоне работы в «Динамо»

Сегодня, 19:13
1

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин сообщил об ухудшении сна во время работы в клубе.

– Есть пример Юргена Клоппа, который устал настолько, что не тренирует несколько лет. У вас были похожие мысли?

– Нет. Такого выгорания точно не было. Усталость, естественно, накапливалась. Особенно когда нет результата. Например, в последний месяц спать я стал хуже. Это влияет на здоровье, тем более в моем возрасте.

Спать по четыре-пять часов – перебор. Это было одним из факторов принятия решения об уходе из «Динамо». У меня еще дети маленькие. Их надо поднимать и воспитывать.

  • Карпин был главным тренером «Динамо» с июня по ноябрь.
  • В 22 официальных матчах под его руководством бело-голубые одержали 8 побед при 7 ничьих и 7 поражениях.
  • Карпина, сохраняющего за собой пост главного тренера сборной России, сменил Ролан Гусев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
Benifacto
1764260952
чавоооо???вроде была инфа что сам всех подрывал к 9ти на базу! и до часу дня! и это у тебя не было времени на детей и сон? че за отмазки Валера....уже молчал бы...хотя судя по твоей дочке которая походу на химии(за год так раздуло) то да... З.Ы сначала несколько лет совмещаешь две должности, потом переходишь в Динамо! проваливаешься! и вуаля перестал спать!!! вот оно че виновато то! ох уж это Динамо)
Ответить
